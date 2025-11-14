0

HONOR 500 e 500 Pro: specifiche e colorazioni della nuova serie, ecco cosa aspettarsi

La serie HONOR 500, in arrivo il 24 novembre, includerà HONOR 500 e 500 Pro con display da 6,55", Snapdragon 8 Elite, fino a 16 GB di RAM e batteria da 8000 mAh.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   14/11/2025
Honor 500 Pro

La nuova serie HONOR 500, composta da HONOR 500 e HONOR 500 Pro, non è più un mistero. Nelle ultime ore sono emerse online numerose informazioni grazie a diversi informatori, tra cui il noto leaker Digital Chat Station.

Le indiscrezioni forniscono un quadro piuttosto completo delle specifiche tecniche e delle colorazioni che accompagneranno questi nuovi smartphone, il cui debutto in Cina è fissato per il 24 novembre. HONOR 500 Pro sembrerebbe puntare su un interessante equilibrio tra caratteristiche da fascia media avanzata e dettagli tipici dei top di gamma.

Display e hardware di HONOR 500 e 500 PRO

Per quanto concerne il display, troviamo un pannello da 6,55" con risoluzione 2736 × 1264 pixel e refresh rate a 120 Hz, racchiuso in un design elegante con cornici arrotondate, finitura metallica e un sensore a ultrasuoni per lo sblocco tramite impronta digitale. A livello hardware, la variante Pro dovrebbe essere alimentata dal processore Snapdragon 8 Elite, abbinato a 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione nella configurazione più completa.

Honor 400 Pro, la recensione dello smartphone Android con tanta intelligenza artificiale Honor 400 Pro, la recensione dello smartphone Android con tanta intelligenza artificiale

La versione base partirebbe invece da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria, in linea con quanto visto con HONOR 400. Uno dei punti di forza della serie sarà la batteria: un imponente modulo in silicio-carbonio da 8000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 80 W via cavo e 50 W wireless. Il tutto sarà ottimizzato dal chip E2, progettato per migliorare l'efficienza energetica.

Sistema operativo e colorazioni di HONOR 500 e 500 PRO

Il sistema operativo sarà MagicOS 10 basato su Android 16, mentre il comparto fotografico includerà un sensore principale da 200 MP, affiancato da una ultrawide e da un teleobiettivo a periscopio. La fotocamera frontale troverà posto nel classico punch-hole, anche se le specifiche non sono ancora state rivelate.

HONOR 500 PRO
HONOR 500 PRO

HONOR ha inoltre svelato le quattro colorazioni ufficiali disponibili al lancio: Aquamarine, Starlight Pink, Obsidian Black e Moonlight Silver. Accanto ai più tradizionali nero e argento, arrivano quindi le nuove tonalità blu e rosa, caratterizzate da sfumature e riflessi curati anche attorno al modulo fotografico, che adotta una disposizione orizzontale simile a quella dei più recenti Google Pixel. Sebbene molte informazioni appaiano dettagliate, è importante ricordare che si tratta ancora di leak in attesa di conferma ufficiale.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
HONOR 500 e 500 Pro: specifiche e colorazioni della nuova serie, ecco cosa aspettarsi