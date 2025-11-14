HONOR 500 e 500 Pro: specifiche e colorazioni della nuova serie, ecco cosa aspettarsi

La serie HONOR 500, in arrivo il 24 novembre, includerà HONOR 500 e 500 Pro con display da 6,55", Snapdragon 8 Elite, fino a 16 GB di RAM e batteria da 8000 mAh.

La nuova serie HONOR 500, composta da HONOR 500 e HONOR 500 Pro, non è più un mistero. Nelle ultime ore sono emerse online numerose informazioni grazie a diversi informatori, tra cui il noto leaker Digital Chat Station. Le indiscrezioni forniscono un quadro piuttosto completo delle specifiche tecniche e delle colorazioni che accompagneranno questi nuovi smartphone, il cui debutto in Cina è fissato per il 24 novembre. HONOR 500 Pro sembrerebbe puntare su un interessante equilibrio tra caratteristiche da fascia media avanzata e dettagli tipici dei top di gamma.

Display e hardware di HONOR 500 e 500 PRO Per quanto concerne il display, troviamo un pannello da 6,55" con risoluzione 2736 × 1264 pixel e refresh rate a 120 Hz, racchiuso in un design elegante con cornici arrotondate, finitura metallica e un sensore a ultrasuoni per lo sblocco tramite impronta digitale. A livello hardware, la variante Pro dovrebbe essere alimentata dal processore Snapdragon 8 Elite, abbinato a 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione nella configurazione più completa. Honor 400 Pro, la recensione dello smartphone Android con tanta intelligenza artificiale La versione base partirebbe invece da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria, in linea con quanto visto con HONOR 400. Uno dei punti di forza della serie sarà la batteria: un imponente modulo in silicio-carbonio da 8000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 80 W via cavo e 50 W wireless. Il tutto sarà ottimizzato dal chip E2, progettato per migliorare l'efficienza energetica.