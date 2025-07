Echoes of the End è tornato a mostrarsi con un trailer esteso di gameplay, che annuncia la data d'uscita

L'editore Deep Silver e lo studio di sviluppo Myrkur Games hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Echoes of the End , per annunciare la data d''uscita: il 12 agosto 2025 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

Il trailer

Fate attenzione, perché il video e il testo che seguono contengono delle anticipazioni sulla storia di Echoes of the End. Se non volete averne, non proseguite.

Il video introduce i personaggi principali, tra i quali la protagonista Ryn e l'antagonista Aurick.

Aurick accusa Ryn di essere una delusione rispetto alla sua stirpe e a suo padre, di cui tesse le lodi. Cor, un giovane, si offre come guida ad Aurick per proteggere Ryn. Rivela che il padre di Ryn, Valestin, era anche suo padre, e che conosce bene l'area.

Nonostante l'offerta di Cor, Aurick ordina a una sua sottoposta, Zara, di uccidere Ryn. Cor viene ucciso nel tentativo di difenderla. Seguono altri combattimenti, dopo i quali appare l'anziano Abram Finley, uno studioso che riconosce la calligrafia del padre di Ryn, Valestin Tsair, su di una lettera in possesso della donna e decide di unirsi a lei.

Se varrà o meno la pena di vivere questa avventura lo sapremo a partire dal 12 agosto. Non manca molto, fortunatamente.