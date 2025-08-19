Tales of Xillia Remastered è stato annunciato ufficialmente per PS5, Xbox Series X|S, Switch e PC

L'avventura con protagonista Milla e Jude tornerà nei negozi il prossimo 31 ottobre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (via Steam) . Niente versione Nintendo Switch 2, quantomeno al lancio, mentre a quanto pare Bandai Namco ha deciso di pensionare PS4 e Xbox One, almeno per quanto riguarda la serie Tales of.

Dopo le indiscrezioni e le fughe d'informazioni, Bandai Namco e gli sviluppatori di Dokidoki Grooveworks hanno finalmente annunciato Tales of Xillia Remastered , versione aggiornata e tirata a lucido del capitolo della serie action JRPG uscito originariamente nei nostri lidi nel 2013.

Le novità della riedizione

Trattandosi di una versione aggiornata, Tales of Xillia Remastered introduce diverse migliorie che rendono l'esperienza di gioco più fluida e piacevole. Tra queste ci sono una grafica migliorata, il salvataggio automatico, la possibilità di attivare o disattivare gli incontri casuali, l'accesso anticipato ai negozi e altre funzionalità pensate per semplificare l'esplorazione. Il gioco include anche tutti i DLC, come costumi, oggetti utili e altri extra divertenti. Alcuni contenuti con licenza speciale, però, non sono inclusi in questa versione.

Sono stati anche svelati i target di risoluzione e framerate delle varie versioni:

Nintendo Switch: fino a 1920×1080 in modalità TV / 1280×720 in modalità portatile a 30 fps (può variare in base al gameplay)

PS5: fino a 3840×2160 (4K) a 60 fps (può variare in base al gameplay)

Xbox Series X: fino a 3840×2160 (4K) a 60 fps (può variare in base al gameplay)

Xbox Series S: fino a 2560×1440 a 60 fps (può variare in base al gameplay)

PC: fino a 3840×2160 (4K) a 30, 60 o 120 fps (può variare in base al gameplay e al monitor)

Ambientato nel mondo di Rieze Maxia, Tales of Xillia segue le vicende di Jude Mathis, un giovane studente di medicina, e Milla Maxwell, l'incarnazione del Signore degli Spiriti. I due si ritrovano coinvolti in una fuga rocambolesca e in una missione per fermare una minaccia che rischia di compromettere l'equilibrio tra umani e spiriti. Il titolo permette di vivere l'avventura scegliendo all'inizio se impersonare Jude o Milla, una scelta che influisce sulla prospettiva narrativa e su alcune sequenze esclusive. Il gioco in origine era stato pubblicato nel 2011 in Giappone e nel 2013 in Europa per PS3 ed è considerato uno degli esponenti migliori della longeva serie action JRPG di Bandai Namco. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione.