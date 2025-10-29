Xbox Game Pass: vediamo i nuovi giochi in arrivo tra fine ottobre e inizio novembre

Non si placa il ritmo delle uscite su Game Pass in questo autunno, tra titoli first party, ma anche diversi lanci di terze parti e indie, come vediamo in questo nuovo approfondimento. D'altra parte, con il famoso e chiacchierato aumento di prezzo del livello Ultimate, ci si aspetta un incremento anche nella quantità e nella qualità delle uscite nel catalogo, e sembra che il piano stia ingranando, a giudicare dall'andamento di questi mesi. Come abbiamo visto, Game Pass Ultimate ha pubblicato 5 giochi al lancio solo nell'ultima settimana, e diverse altre novità sono previste anche tra fine ottobre e inizio novembre. Dopo una prima mandata di ottobre che ha visto l'arrivo di Ninja Gaiden 4, Keeper e Ball x Pit, oltre a The Outer Worlds 2 che era già stato inserito nell'annuncio precedente ma tecnicamente fa parte della nuova ondata, diamo dunque un'occhiata ai giochi in arrivo su Game Pass tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Xbox Game Pass: vediamo i primi giochi annunciati per ottobre, un mese straordinario per vari motivi Si tratta di un'infornata più compatta di altre ma decisamente interessante, con tanto di lancio a sorpresa di Pacific Drive arrivato alla chetichella ma con un'aggiunta importante al catalogo, considerando che è un altro day one su Xbox. Ricordiamo inoltre i tre giochi che usciranno dal catalogo a fine ottobre.

Commandos: Origins - Cloud, Xbox e PC, 22 ottobre (Premium) Uscito al day one nel catalogo di Ultimate e PC lo scorso aprile, Commandos: Origins arriva ora anche su Game Pass Premium, e rappresenta un'ottima aggiunta per gli appassionati di strategici, che segna il ritorno di un franchise storico. Un livello montano di Commandos: Origins Considerando che Behind the Enemy Lines può essere ritenuto uno dei titoli fondamentali dello strategico in tempo reale con elementi stealth e tattici, impostato con visuale isometrica, le aspettative su questo erede erano piuttosto alte, almeno per chi è immerso da tempo in questa tipologia di giochi, e in base a quanto è emerso anche in sede di recensione sembrano essere state in buona parte rispettate. Le caratteristiche di Commandos: Origins sono davvero molto interessanti perché si basano, da una parte, sul recupero di elementi tradizionali che risalgono alla fine degli anni ''90, ma dall'altra anche all'implementazione di numerose novità emerse dall'evoluzione del genere: ora anche gli utenti Premium possono dunque accedere liberamente a questo strategico davvero molto interessante.

Microsoft Flight Simulator 2024 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 22 ottobre (Premium) Confermando le linee guida che prevedono l'arrivo dei giochi first party entro un anno dall'uscita sul mercato e su Ultimate, arriva su Game Pass Premium anche Microsoft Flight Simulator 2024, uscito originariamente nel novembre del 2024. Una scena di Microsoft Flight Simulator 2024 con elicottero Dopo un lancio flagellato da problemi tecnici derivati soprattutto dal sovraccarico delle reti, che causavano alcuni problemi nello streaming dei dati, il titolo di Asobo e Microsoft ha finalmente preso il volo. Si tratta semplicemente della più avanzata simulazione di volo mai vista, nonché uno dei traguardi tecnologici più impressionanti raggiunti in ambito videoludico in generale. Il principio quasi fantascientifico che stava alla base del capitolo precedente, ovvero la riproduzione digitale dell'intero pianeta Terra, risulta qui notevolmente evoluto e potenziato: l'incremento nell'accuratezza della riproduzione degli scenari, l'aumento della varietà degli asset e ovviamente le evoluzioni applicate alla simulazione vera e propria rendono Microsoft Flight Simulator 2024 una delle massime espressioni degli avanzamenti tecnologici applicati al videogioco, grazie anche a una innovativa integrazione di soluzioni differenti.

Pacific Drive - PC e Xbox, 23 ottobre (Ultimate, Premium, PC) La grande sorpresa di questa seconda metà di ottobre è stato il lancio di Pacific Drive direttamente nel catalogo di Game Pass, davvero un piacevole regalo per tutti gli abbonati al servizio, anche perché arriva in tutti i tier sopra l'Essential. Un'inquadratura da dentro l'auto di Pacific Drive Il particolare survival con elementi horror alla guida di una station wagon modificata era finora esclusiva console PS5, ma nella notte fra il 23 e il 24 ottobre, proprio in corrispondenza con il lancio della sostanziosa espansione Whispers in the Woods, è stato lanciato anche su Xbox, arrivando contemporaneamente anche su Game Pass con un vero e proprio shadow drop. Il gioco ci porta ad esplorare l'Olympic Exclusion Zone, un'area nel nord-ovest della costa pacifica degli Stati Uniti che ha subito un misterioso cataclisma e, da allora, è soggetta a strani fenomeni ed eventi, delle anomalie che hanno portato a modificare le caratteristiche fisiche e spazio-temporali dell'area. Come fida alleata delle nostre esplorazioni c'è la nostra auto: una semplice station wagon che può però essere profondamente modificata e potenziata per attraversare la pericolosissima zona e consentirci di indagare sui suoi misteri. Pacific Drive è una delle più interessanti interpretazioni del survival viste di recente, un download decisamente consigliato a tutti.

PowerWash Simulator 2 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 23 ottobre (Ultimate, PC) La premiata ditta PowerWash torna in scena con una nuova avventura decisamente potenziata, all'interno di un seguito che rappresenta una notevole evoluzione dell'originale, pur rimanendo sostanzialmente in linea con esso. Un'intera casa da pulire in PowerWash Simulator 2 PowerWash Simulator 2 arriva al lancio su Game Pass e ripropone lo stesso, irresistibile meccanismo del primo capitolo ma aggiunge una grande quantità di contenuti: una nuova Campagna composta da 38 livelli da affrontare anche in multiplayer, varie nuove situazioni da gestire, strumenti inediti per rimuovere lo sporco più ostinato e, in generale, una serie di accorgimenti sul fronte della "qualità della vita" che rendono questo nuovo capitolo ancora più piacevole e rilassante. Il concetto di base è sempre lo stesso, e continua a funzionare a meraviglia: armati di idropulitrice con accessori intercambiabili alla bisogna, ci troviamo ad affrontare diverse missioni in cui siamo chiamati a rimuovere lo sporco da oggetti disparati. Può sembrare un'idea un po' bizzarra per un videogioco, ma basta avviare PowerWash Simulator 2 per capire quanto il fatto di pulire il mondo con un getto d'acqua ad alta pressione sia un passatempo irresistibile.

Bounty Star - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 23 ottobre (Ultimate, PC) Un altro dei numerosi lanci al day one su Game Pass di questo periodo è Bounty Star, un altro interessante frutto dell'ibridazione di caratteristiche che, in questo caso, mette insieme elementi di gioco da sparatutto in terza persona, simulazione di mech e gestione di una fattoria. Una fase di combattimento su mech in Bounty Star Sebbene il tutto possa sembrare un po' forzato, assume un certo senso nella particolare visione fantascientifica che fa da sfondo all'azione: protagonista della storia è Clem, un'abile ex-combattente che decide di abbandonare la guerra e ritirarsi a vivere da contadina nel Red Espanse, un'ampia zona di frontiera che ricorda decisamente il vecchio e selvaggio West, ma in versione "post-post-apocalittica". Tuttavia, l'area in questione non è proprio tranquilla come sembra e risulta funestata da criminali violenti e belve pericolose, minacce contro le quali Clem dovrà rispolverare il suo mech da battaglia per difendere sé stessa e la propria fattoria. In Bounty Star ci troviamo dunque a gestire l'attività agricola, personalizzare base e mech e prendere parte anche a furibondi scontri con vari nemici, in un gameplay alquanto composito e variegato.

Super Fantasy Kingdom (Game Preview) - PC, 24 ottobre (Ultimate, PC) A prima vista può sembrare un city builder medievale stilizzato, ma Super Fantasy Kingdom è in verità qualcosa di ben più strano e complesso, dotato di sfaccettature alquanto variegate. Una visuale sulla mappa di Super Fantasy Kingdom In questo bizzarro titolo che viene lanciato direttamente su Game Pass ci troviamo a interpretare ogni volta un guardiano diverso all'avvio di ogni partita, visto che si parla di un roguelike. Ogni personaggio ha statistiche e caratteristiche peculiari ma il suo scopo è sempre quello di ricostruire il proprio villaggio e rafforzarlo per poter resistere alle incessanti orde di mostri che premono sulle mure ogni notte. Dunque in Super Fantasy Kingdom di giorno ci troviamo a costruire ed espandere la città come in una specie di city builder, ma di notte diventa necessario concentrarsi sulle difese di questa, rafforzando le mura e posizionando unità di difesa in modo da resistere più a lungo possibile. Se le difese cedono, il villaggio viene distrutto e tutta la questione ricomincia, con alcuni dei progressi che però persistono di partita in partita.

Halls of Torment - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 28 ottobre (Ultimate, Premium, PC) Il roguelike è spietato ma anche irresistibile, come ben sa chi si addentra nelle profondità di questa tipologia di giochi, e Halls of Torment può diventare una sorta di droga per chi ha la "giusta" inclinazione. Un'orda ci assedia in Halls of Torment A colpo d'occhio sembra quasi un vecchio gioco di ruolo classico costruito sull'engine di vecchi Baldur's Gate, con la sua inquadratura dall'alto, l'interfaccia e quel rendering così anni '90, ma ingloba alcune tendenze nuove del genere, guardando sotto molti aspetti anche a titoli decisamente fuori dagli schemi ruolistici standard, come Vampire Survivors. Si tratta di scegliere uno tra i vari eroi disponibili e scendere, con questo, nelle profondità di un dungeon, affrontando orde di nemici sempre più aggressivi e minacciosi, ma incrementando progressivamente il proprio potere fino a diventare delle vere e proprie macchine da guerra. Halls of Torment potrebbe essere una sorta di punto d'incontro fra il gioco di poncle e l'hack and slash classico in stile Diablo, dunque potrebbe rappresentare un titolo in grado di creare un'assuefazione notevole, considerando i punti di partenza. Maneggiatelo con cura.

The Outer Worlds 2 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 29 ottobre (Ultimate, PC) Già inserito nell'annuncio sulla prima ondata di giochi per ottobre, The Outer Worlds 2 appartiene però propriamente alla seconda, e lo riproponiamo dunque anche in questo riepilogo ulteriore. Resta il gioco di maggior rilievo in questo ricco mese, nuovo capitolo nella serie di RPG ad ambientazione fantascientifica di Obsidian che rappresenta un'evoluzione sostanziale di quanto ha mostrato il capostipite. Anche questo è animato da un notevole spirito sarcastico, con uno humour tutto giocato sulla critica al capitalismo estremo che ha portato alla colonizzazione dei pianeti in questa particolare visione del futuro. Come agente del Direttorato Terrestre, siamo incaricati di scoprire l'origine di devastanti fratture che minacciano di annientare l'intera umanità. Le indagini ci portano nella colonia Arcadia, un luogo ameno e dilaniato da un'intensa guerra fra fazioni diverse, in cui è stata creata la tecnologia del motore a proiezione. In questa situazione complicata ci troviamo ad agire portando avanti varie quest e interagendo con numerosi personaggi, con la possibilità di prendere scelte importanti per il prosieguo della storia con conseguenze differenti, secondo le tradizionali caratteristiche dei giochi di ruolo Obsidian. Come abbiamo visto anche nella nostra recensione di The Outer Worlds 2, grazie a una produzione di spessore decisamente superiore e una maggiore quantità di tempo investito, rappresenta la completa realizzazione della visione del team sull'RPG fantascientifico che avevamo già ben intravisto nel capitolo precedente.

1000xResist - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 4 novembre (Ultimate, Premium, PC) Fra le esperienze più particolari proposte di recente su Game Pass si piazza ora 1000xResist, un'avventura fantascientifica che esplora le possibilità narrative del videogioco raccontando una storia dotata di notevole impatto. La protagonista di 1000xResist Candidato a diversi premi in ambito indie, il gioco ci vede indossare i panni di un Watcher in una terra 1000 anni nel futuro, dove l'umanità si sta estinguendo in seguito a una misteriosa malattia derivata dall'occupazione aliena. I pochi sopravvissuti si sono rifugiati sottoterra: nonostante l'occupazione aliena non sia di per sé ostile, l'arrivo di questa nuova specie determina la fine dell'umanità, ma forse una speranza si cela in una ragazza chiamata Iris, che sembra essere immune alla strana malattia che ha quasi distrutto completamente l'umanità. In 1000xResist assistiamo a una storia che sembra una specie di sogno a occhi aperti, che alterna momenti introspettivi a situazioni alquanto surreali, mettendo la narrazione al primo posto ma senza risultare mai scontato, facendoci vivere questo strano e profondo racconto attraverso un'esperienza che può rimanere con noi a lungo anche dopo averla conclusa. Se siete alla ricerca di un racconto fuori dal comune, come ambientazione e anche come narrazione, allora questo è un titolo da provare.