Xbox Game Pass: vediamo i nuovi giochi in arrivo tra fine ottobre e inizio novembre

Non si placa il ritmo delle uscite su Game Pass in questo autunno, tra titoli first party, ma anche diversi lanci di terze parti e indie, come vediamo in questo nuovo approfondimento. D'altra parte, con il famoso e chiacchierato aumento di prezzo del livello Ultimate, ci si aspetta un incremento anche nella quantità e nella qualità delle uscite nel catalogo, e sembra che il piano stia ingranando, a giudicare dall'andamento di questi mesi. Come abbiamo visto, Game Pass Ultimate ha pubblicato 5 giochi al lancio solo nell'ultima settimana, e diverse altre novità sono previste anche tra fine ottobre e inizio novembre.
Dopo una prima mandata di ottobre che ha visto l'arrivo di Ninja Gaiden 4, Keeper e Ball x Pit, oltre a The Outer Worlds 2 che era già stato inserito nell'annuncio precedente ma tecnicamente fa parte della nuova ondata, diamo dunque un'occhiata ai giochi in arrivo su Game Pass tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.
Si tratta di un'infornata più compatta di altre ma decisamente interessante, con tanto di lancio a sorpresa di Pacific Drive arrivato alla chetichella ma con un'aggiunta importante al catalogo, considerando che è un altro day one su Xbox. Ricordiamo inoltre i tre giochi che usciranno dal catalogo a fine ottobre.
PowerWash Simulator 2 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 23 ottobre (Ultimate, PC)
La premiata ditta PowerWash torna in scena con una nuova avventura decisamente potenziata, all'interno di un seguito che rappresenta una notevole evoluzione dell'originale, pur rimanendo sostanzialmente in linea con esso.
PowerWash Simulator 2 arriva al lancio su Game Pass e ripropone lo stesso, irresistibile meccanismo del primo capitolo ma aggiunge una grande quantità di contenuti: una nuova Campagna composta da 38 livelli da affrontare anche in multiplayer, varie nuove situazioni da gestire, strumenti inediti per rimuovere lo sporco più ostinato e, in generale, una serie di accorgimenti sul fronte della "qualità della vita" che rendono questo nuovo capitolo ancora più piacevole e rilassante. Il concetto di base è sempre lo stesso, e continua a funzionare a meraviglia: armati di idropulitrice con accessori intercambiabili alla bisogna, ci troviamo ad affrontare diverse missioni in cui siamo chiamati a rimuovere lo sporco da oggetti disparati. Può sembrare un'idea un po' bizzarra per un videogioco, ma basta avviare PowerWash Simulator 2 per capire quanto il fatto di pulire il mondo con un getto d'acqua ad alta pressione sia un passatempo irresistibile.
Bounty Star - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 23 ottobre (Ultimate, PC)
Un altro dei numerosi lanci al day one su Game Pass di questo periodo è Bounty Star, un altro interessante frutto dell'ibridazione di caratteristiche che, in questo caso, mette insieme elementi di gioco da sparatutto in terza persona, simulazione di mech e gestione di una fattoria.
Sebbene il tutto possa sembrare un po' forzato, assume un certo senso nella particolare visione fantascientifica che fa da sfondo all'azione: protagonista della storia è Clem, un'abile ex-combattente che decide di abbandonare la guerra e ritirarsi a vivere da contadina nel Red Espanse, un'ampia zona di frontiera che ricorda decisamente il vecchio e selvaggio West, ma in versione "post-post-apocalittica". Tuttavia, l'area in questione non è proprio tranquilla come sembra e risulta funestata da criminali violenti e belve pericolose, minacce contro le quali Clem dovrà rispolverare il suo mech da battaglia per difendere sé stessa e la propria fattoria. In Bounty Star ci troviamo dunque a gestire l'attività agricola, personalizzare base e mech e prendere parte anche a furibondi scontri con vari nemici, in un gameplay alquanto composito e variegato.
Super Fantasy Kingdom (Game Preview) - PC, 24 ottobre (Ultimate, PC)
A prima vista può sembrare un city builder medievale stilizzato, ma Super Fantasy Kingdom è in verità qualcosa di ben più strano e complesso, dotato di sfaccettature alquanto variegate.
In questo bizzarro titolo che viene lanciato direttamente su Game Pass ci troviamo a interpretare ogni volta un guardiano diverso all'avvio di ogni partita, visto che si parla di un roguelike. Ogni personaggio ha statistiche e caratteristiche peculiari ma il suo scopo è sempre quello di ricostruire il proprio villaggio e rafforzarlo per poter resistere alle incessanti orde di mostri che premono sulle mure ogni notte. Dunque in Super Fantasy Kingdom di giorno ci troviamo a costruire ed espandere la città come in una specie di city builder, ma di notte diventa necessario concentrarsi sulle difese di questa, rafforzando le mura e posizionando unità di difesa in modo da resistere più a lungo possibile. Se le difese cedono, il villaggio viene distrutto e tutta la questione ricomincia, con alcuni dei progressi che però persistono di partita in partita.
The Outer Worlds 2 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 29 ottobre (Ultimate, PC)
Già inserito nell'annuncio sulla prima ondata di giochi per ottobre, The Outer Worlds 2 appartiene però propriamente alla seconda, e lo riproponiamo dunque anche in questo riepilogo ulteriore.
Resta il gioco di maggior rilievo in questo ricco mese, nuovo capitolo nella serie di RPG ad ambientazione fantascientifica di Obsidian che rappresenta un'evoluzione sostanziale di quanto ha mostrato il capostipite. Anche questo è animato da un notevole spirito sarcastico, con uno humour tutto giocato sulla critica al capitalismo estremo che ha portato alla colonizzazione dei pianeti in questa particolare visione del futuro. Come agente del Direttorato Terrestre, siamo incaricati di scoprire l'origine di devastanti fratture che minacciano di annientare l'intera umanità. Le indagini ci portano nella colonia Arcadia, un luogo ameno e dilaniato da un'intensa guerra fra fazioni diverse, in cui è stata creata la tecnologia del motore a proiezione. In questa situazione complicata ci troviamo ad agire portando avanti varie quest e interagendo con numerosi personaggi, con la possibilità di prendere scelte importanti per il prosieguo della storia con conseguenze differenti, secondo le tradizionali caratteristiche dei giochi di ruolo Obsidian. Come abbiamo visto anche nella nostra recensione di The Outer Worlds 2, grazie a una produzione di spessore decisamente superiore e una maggiore quantità di tempo investito, rappresenta la completa realizzazione della visione del team sull'RPG fantascientifico che avevamo già ben intravisto nel capitolo precedente.
Football Manager 26/Football Manager 26 Console - Cloud, Xbox e PC, 4 novembre (Ultimate, PC)
Per gli appassionati, questa singola uscita potrebbe rappresentare l'evento di maggiore importanza di tutto l'anno videoludico: si rinnova anche quest'anno la collaborazione tra Game Pass, Sega e Sports Interactive, portando Football Manager 26 direttamente al lancio dentro al catalogo del servizio in abbonamento.
Si tratta del più famoso e completo manageriale di calcio disponibile sul mercato, a questo basta a far capire l'importanza di questa introduzione nel Game Pass: posticipato più volte a causa del cambiamento di tecnologia effettuato dagli sviluppatori, che ha spostato tutta la struttura classica su Unity Engine, il nuovo capitolo è finalmente pronto per approdare sul mercato e nelle case di tutti gli abbonati, sia in versione classica per PC che nella "Console Edition" con interfaccia rielaborata per il controller. Allenatori e direttori sportivi da scrivania avranno pane per i loro denti: Football Manager 26 introduce diverse novità in termini di interfaccia, opzioni e resa grafica, oltre all'introduzione di nuovi contenuti come la Serie B italiana, ma di fatto tutto questo è relativo, visto che si tratta di un appuntamento imperdibile a prescindere, da coloro che amano i manageriali sportivi.
Gli arrivi e le partenze della seconda parte di ottobre 2025
Disponibili su Game Pass dal 22 ottobre
- Commandos: Origins - Cloud, Xbox e PC, 22 ottobre (Premium)
- Microsoft Flight Simulator 2024 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 22 ottobre (Premium)
- Pacific Drive - PC e Xbox, 23 ottobre (Ultimate, Premium, PC)
- PowerWash Simulator 2 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 23 ottobre (Ultimate, PC)
- Bounty Star - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 23 ottobre (Ultimate, PC)
- Super Fantasy Kingdom (Game Preview) - PC, 24 ottobre (Ultimate, PC)
- Halls of Torment - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 28 ottobre (Ultimate, Premium, PC)
- The Outer Worlds 2 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 29 ottobre (Ultimate, PC)
- 1000xResist - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 4 novembre (Ultimate, Premium, PC)
- Football Manager 26/Football Manager 26 Console - Cloud, Xbox e PC, 4 novembre (Ultimate, PC)
Non più disponibili su Game Pass dal 31 ottobre
- Jusant (Cloud, Xbox e PC)
- Metal Slug Tactics (Cloud, Xbox e PC)
- Return to Monkey Island (Cloud, Xbox e PC)