Xbox Game Pass ha ricevuto a sorpresa un altro gioco in queste ore, disponibile direttamente al lancio

Oltre ad aver ricevuto l'espansione Whispers in the Woods, Pacific Drive questa notte è stato lanciato anche a sorpresa su Xbox Game Pass, con un vero e proprio shadow drop inaspettato, perché il titolo era disponibile fino a ieri solo su PC e PS5.

Sorpresa doppia dunque: Pacific Drive arriva su Xbox Series X|S senza essere stato annunciato in precedenza e lo fa arrivando al lancio anche nel catalogo di Game Pass su quasi tutti i livelli tranne quello base, in pratica.

Come riferito da Microsoft, Pacific Drive è disponibile da oggi su Game Pass Premium, Ultimate e PC Game Pass, compreso degli aggiornamenti e dei DLC gratuiti usciti finora, oltre alle espansioni da acquistare a parte.