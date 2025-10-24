Xbox Game Pass ha ricevuto a sorpresa un altro gioco in queste ore, disponibile direttamente al lancio

Oltre ad aver ricevuto l'espansione Whispers in the Woods, Pacific Drive questa notte è stato lanciato anche a sorpresa su Xbox Game Pass, con un vero e proprio shadow drop inaspettato, perché il titolo era disponibile fino a ieri solo su PC e PS5.
Sorpresa doppia dunque: Pacific Drive arriva su Xbox Series X|S senza essere stato annunciato in precedenza e lo fa arrivando al lancio anche nel catalogo di Game Pass su quasi tutti i livelli tranne quello base, in pratica.
Come riferito da Microsoft, Pacific Drive è disponibile da oggi su Game Pass Premium, Ultimate e PC Game Pass, compreso degli aggiornamenti e dei DLC gratuiti usciti finora, oltre alle espansioni da acquistare a parte.
Arriva anche l'espansione Whispers in the Woods
Insieme al gioco base di Pacific Drive, su Xbox arriva anche la nuova espansione Whispers in the Woods, che aggiunge una notevole quantità di contenuti all'esperienza centrale di questo particolare survival a bordo di station wagon.
Ieri abbiamo riportato il lancio del DLC in questione, che introduce dalle 8 alle 12 ore di gioco aggiuntive, rappresentando dunque una sostanziosa aggiunta ai contenuti di base del gioco.
In questa, ci ritroviamo ad esplorare una nuova area della Olympic Exclusion Zone, il territorio caratterizzato da misteriose anomalie, con l'aggiunta di uno strano e oscuro culto che si svolge in questa parte dello scenario.
Pacific Drive si aggiunge dunque alla già ricca lineup di giochi annunciati per la seconda metà di ottobre su Game Pass, arrivando completamente a sorpresa visto che non era stato inserito all'interno dell'elenco ufficiale precedentemente diramato.