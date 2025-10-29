L'espansione Bridges & Ports di Cities: Skylines 2 ora è disponibile su PC

Come da programma, Paradox Interactive oggi ha lanciato Bridges & Ports, la nuova e corposa espansione di Cities: Skylines 2 che introduce una vasta gamma di novità pensata per la gestione delle aree costiere. È disponibile da ora su PC al prezzo consigliato di 19,99 euro e senza costi aggiuntivi per i possessori della Ultimate Edition e del Waterfront Expansion Pass. Per l'occasione è stato pubblicato un trailer che riassume le nuove aggiunte.
Tra le principali novità del DLC troviamo 20 nuovi ponti mobili, tra cui ponti levatoi e sollevabili, che permettono di regolare il traffico e facilitare il passaggio delle navi nei canali cittadini. I giocatori potranno scegliere tra diverse dimensioni e stili, ottimizzando il flusso di veicoli, pedoni e o treni senza sacrificare l'estetica della propria città.
Le altre novità dell'espansione
L'espansione introduce anche un sistema di traghetti, che permette di collegare le varie zone della città e meglio integrare la vita urbana con il litorale, mentre i porti modulari offrono numerose opzioni di espansione, tra cui terminal passeggeri, magazzini, uffici doganali, musei marittimi e molto altro ancora, con l'obiettivo di migliorare l'efficenza, la sicurezza e l'offerta turistica della propria città.
Sul fronte industriale, invece, l'espansione permette di sviluppare nuove attività marittime, come la pesca costiera e l'acquacoltura, oltre allo sfruttamento di risorse offshore tramite piattaforme petrolifere e oleodotti. Completano il pacchetto oltre 100 nuovi asset, obiettivi e mappe inedite, tra cui una penisola, una baia e grandi laghi. In parallelo, è disponibile anche la nuova stazione radio Cold Wave Channel, acquistabile separatamente a 4,99 € o inclusa nei bundle sopra citati.