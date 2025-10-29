L'espansione Bridges & Ports di Cities: Skylines 2 ora è disponibile su PC

Come da programma, Paradox Interactive oggi ha lanciato Bridges & Ports, la nuova e corposa espansione di Cities: Skylines 2 che introduce una vasta gamma di novità pensata per la gestione delle aree costiere. È disponibile da ora su PC al prezzo consigliato di 19,99 euro e senza costi aggiuntivi per i possessori della Ultimate Edition e del Waterfront Expansion Pass. Per l'occasione è stato pubblicato un trailer che riassume le nuove aggiunte.

Tra le principali novità del DLC troviamo 20 nuovi ponti mobili, tra cui ponti levatoi e sollevabili, che permettono di regolare il traffico e facilitare il passaggio delle navi nei canali cittadini. I giocatori potranno scegliere tra diverse dimensioni e stili, ottimizzando il flusso di veicoli, pedoni e o treni senza sacrificare l'estetica della propria città.