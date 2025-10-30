0

Resident Evil Requiem: PlayStation potrebbe aver svelato in anticipo un celebre personaggio

Un nuovo protagonista di Resident Evil Requiem potrebbe essere stato svelato per sbaglio da PlayStation Portugal, rivelando la presenza di un personaggio molto noto nella serie.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   30/10/2025
Grace in Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Se ne parla già da un po', ma di recente un leak che sembra provenire nientemeno che da PlayStation sembrerebbe confermare la presenza di un famoso personaggio tra gli elementi principali di Resident Evil Requiem.

Il leak, se di questo si può parlare, proviene dalla pagina che descrive le caratteristiche del nuovo gioco Capcom trapelata da PlayStation Portugal, e non è chiaro se si tratti di un documento vero o contraffatto al momento, ma sembra una cosa alquanto verosimile, dunque la prendiamo in considerazione.

L'informazione in questione è già emersa nei giorni scorsi, tuttavia potrebbe rappresentare uno spoiler, dunque nel caso evitate di leggere se non volete avere anticipazioni sulla possibile trama del nuovo capitolo di Resident Evil.

Galeotto fu il costume alternativo

Ebbene, la pagina portoghese pubblicata da Sony PlayStation per Resident Evil Requiem menziona chiaramente la presenza di Leon S. Kennedy come uno dei personaggi principali del nuovo capitolo.

La pagina di PlayStation Portugal incriminata
La pagina di PlayStation Portugal incriminata

Non è chiaro se sia giocabile e per quanto tempo, ma quantomeno sembra avere abbastanza "screen time" da meritare una skin dedicata, cosa che potrebbe far pensare che sia uno dei personaggi effettivamente utilizzabili nel corso del gioco, oltre alla già nota Grace Ashcroft.

Resident Evil Requiem avrebbe già mostrato il secondo protagonista Resident Evil Requiem avrebbe già mostrato il secondo protagonista

L'idea, che era già emersa in passato e di cui si parla da tempo, verrebbe confermata dall'elenco di bonus per la Deluxe Edition riportato dalla pagina in questione, che comprende anche un costume alternativo da "Agente Speciale DSO" per Leon.

L'elemento in questione non compare nell'elenco ufficiale pubblicato oggi dei vari bonus previsti per la Deluxe Edition di Resident Evil Requiem, ma questo potrebbe essere dato dalla volontà di Capcom di non effettuare spoiler, per il momento.

Questi sono gli oggetti noti presenti come bonus nell'edizione Deluxe:

  • Cinque costumi, tra cui Completo di Grace: Dimitrescu
  • Due filtri, tra cui il Filtro: Apocalisse
  • Quattro skin per armi, tra cui la Skin arma (S&S M232): Apocalisse
  • Due ciondoli, tra cui il Ciondolo: Mr. Raccoon
  • Pacchetto audio: Raccoon City Classic
  • Documenti: Lettere dal 1998

Dei cinque costumi (a cui si aggiunge anche il costume "Apocalisse" per il preorder) viene identificato solo il Completo in stile Dimitrescu per Grace, ma gli altri sono ancora misteriosi.

Uno di questi, secondo il leak di PlayStation Portugal, sarebbe dedicato a Leon e la cosa sembrerebbe dunque confermare la presenza di questo personaggio nel cast come uno dei protagonisti del nuovo capitolo.

