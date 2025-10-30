Svelati i requisiti PC minimi e consigliati di Resident Evil Requiem, sono molto accessibili

Sulla carta sono molto bassi : per i consigliati viene suggerita una scheda video RTX 2060 Super da 8 GB o una Radeon RX 6600 8GB , in accoppiata con un processore i7-8700 o un Ryzen 5 5500 . Tuttavia, non sono indicati i target di risoluzione, framerate e impostazioni grafiche, quindi al momento è impossibile avere un quadro completo.

Aperti i preordini

Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 11 (64bit required)

Processore: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 1660 6GB / Radeon RX 5500 XT 8GB

DirectX: Versione 12

Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 11 (64bit required)

Processore: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GeForce RTX 2060 Super 8GB / Radeon RX 6600 8GB

DirectX: Versione 12

Vi ricordiamo che Resident Evil Requiem sarà disponibile a partire dal 27 febbraio 2026, anche per Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series X|S. Come accennato in apertura, ieri sera Capcom ha dato il via ai preordini, svelando anche i dettagli della Deluxe Edition fisica e digitale, i bonus di prenotazione, nonché un Pro Controller per Nintendo Switch 2 a tema e un amiibo di Grace Ashcroft.