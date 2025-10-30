Il monitor KTC FHD da 24" e 180Hz è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il monitor KTC FHD da 24" a 89,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 119,99 €, permettendovi di risparmiare il 25%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è spedito da Amazon e venduto da KTC, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del monitor KTC

Si tratta di un monitor da 24" FHD da 180Hz (overclock fino a 190Hz), con pannello Fast-IPS e tempo di risposta di 1ms. Inoltre, troviamo il supporto a FreeSync e G-Sync per godere di un gameplay estremamente fluido in qualsiasi contesto. La tecnologia DisplayHDR 400 migliora il contrasto e offre neri più profondi, ma troviamo anche il 133% di copertura dello spazio colore sRGB, per colori vividi e accurati.

Monitor KTC

Lato connettività sono presenti due porte HDMI 2.0 e una porta DP 1.4, quindi potrete collegare dispositivi come PC, laptop e console.