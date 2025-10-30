Epic Games Store regala due giochi horror perfetti per Halloween

L'Epic Games Store ha reso disponibili i due nuovi giochi gratuiti del 30 ottobre e ovviamente si tratta di una coppia di titoli dell'orrore perfetti per Halloween. Parliamo di Bendy and the Ink Machine e Five Nights at Freddy's: Into the Pit.

Come sempre potete richiedere l'accesso ai giochi tramite il launcher ufficiale oppure facendo l'accesso con il vostro account sul sito dell'Epic Games Store a questo indirizzo. Avete tempo fino al 6 novembre per ottenere i giochi.