Epic Games Store regala due giochi horror perfetti per Halloween

L'Epic Games Store ha reso disponibili i due nuovi giochi gratuiti del 30 ottobre e ovviamente si tratta di una coppia di titoli dell'orrore perfetti per Halloween. Parliamo di Bendy and the Ink Machine e Five Nights at Freddy's: Into the Pit.
Come sempre potete richiedere l'accesso ai giochi tramite il launcher ufficiale oppure facendo l'accesso con il vostro account sul sito dell'Epic Games Store a questo indirizzo. Avete tempo fino al 6 novembre per ottenere i giochi.
I dettagli dei giochi gratis dell'Epic Games Store del 30 ottobre
Bendy and the Ink Machine è un gioco horror in prima persona che ci chiede di combattere e di risolvere degli enigmi. Si ispira ai cartoni animati classici, ma li ripropone in versione da incubo.
Five Nights at Freddy's: Into the Pit è invece un gioco di avventura in pixel art dal taglio horror, che mette da parte lo stile da avventura in prima persona tipico della serie principale. Dovremo viaggiare tra diverse epoche per risolvere enigmi, raccogliere indizi e sfuggire dalle minacce meccatroniche. Le nostre azioni serviranno anche per salvare la vita del padre del protagonista e degli altri bambini.
Diteci, i due giochi di oggi vi interessano? Vi indichiamo anche i giochi della prossima settimana.