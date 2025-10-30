Svelato il gioco gratis dell'Epic Games Store del 6 novembre assieme a un bonus

Avrete una settimana di tempo per reclamare i regali in questione una volta che questi verranno resi disponibili nello store di Epic Games. Li troverete a questo indirizzo . Dopo averli aggiunti alla vostra libreria saranno vostri per sempre senza bisogno di pagare abbonamenti o altro, proprio come se li aveste acquistati.

Diventiamo un impiegato innamorato del Ministero della Morte

Felix the Reaper è un peculiare puzzle game che mescola umorismo nero, romanticismo e danza. Il protagonista della storia è Felix, un impiegato del Ministero della Morte che si muove solo all'ombra e balla mentre lavora. Il nostro mietitore ballerino ha il comptio di causare incidenti mortali seguendo precise istruzione, ma lo fa con grazie ed eleganza, perché spera di fare colpo sul suo amore segreto, Betty la Fanciulla, un'impiegata del Ministero della Vita.

Il gameplay si basa sulla manipolazione delle ombre: Felix non può camminare alla luce del sole, quindi il giocatore deve spostare oggetti e attivare meccanismi per creare percorsi ombrosi. Ogni livello è una sorta di coreografia macabra, dove la danza incontra la logica. La difficoltà cresce progressivamente, con enigmi sempre più complessi e soluzioni che richiedono pianificazione e precisione.

Di seguito invece il contenuto del bundle gratis per Idle Champions of the Forgotten Realms:

Sblocchi per i seguenti Campioni: Nixie, Mehen, Shadowheart, Freely e Tess

Un Famiglio esclusivo: Sting lo Scorpione

Scrigni di Nixie: 32 Scrigni di Platino con 2 carte equipaggiamento Lucenti garantite

Scrigni di Mehen: 32 Scrigni di Platino con 2 carte equipaggiamento Lucenti garantite

Scrigni di Shadowheart: 32 Scrigni di Platino con 2 carte equipaggiamento Lucenti garantite

Scrigni di Freely: 32 Scrigni di Platino con 2 carte equipaggiamento Lucenti garantite

Scrigni di Tess: 32 Scrigni di Platino con 2 carte equipaggiamento Lucenti garantite

Due Pozioni potenzianti di una settimana: 1 Pozione del Cercatore di Gemme e 1 Pozione del Cercatore d'Oro

Che ne pensate dei regali in arrivo la prossima settimana? Vi segnaliamo anche che da oggi sono disponibili i due giochi horror gratis del 30 ottobre dell'Epic Games Store.