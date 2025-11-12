Ys X: Proud Nordics arriverà anche su PS5, oltre che su PC e Nintendo Switch 2

Per chi non lo conoscesse, si tratta di una versione migliorata ed espansa di Ys X: Nordics , pubblicato a ottobre dello scorso anno su PS4, PS5, PC e Switch. Questa nuova edizione include diversi contenuti aggiuntivi, tra cui un dungeon ad alta difficoltà, una nuova storia integrata nella trama principale, bilanciamenti al gameplay, nuove meccaniche, abilità e combo, una colonna sonora ampliata e altri extra. In Giappone il gioco è stato lanciato il 31 luglio inizialmente in esclusiva per Switch 2, mentre in Asia è arrivato il 21 agosto anche su PC.

Secondo quanto riportato nell'ultimo report finanziario di Nihon Falcom, Ys X: Proud Nordics sarà disponibile anche su PS5, aggiungendosi alle versioni già annunciate per PC e Nintendo Switch 2.

In Occidente la versione PS5 verrà pubblicata in concomitanza con quelle Switch 2 e PC?

Per quanto riguarda l'Occidente, l'editore NIS America aveva già confermato la pubblicazione su Steam e Switch 2 nei primi mesi del 2026. Come detto in precedenza, il report finanziario di Nihon Falcom ora conferma anche l'arrivo su PS5, tuttavia al momento non è chiaro se il lancio avverrà in simultanea con le altre versioni o in un secondo momento.

Un altro nodo da scogliere è se e come sarà possibile effettuare l'upgrade dalla versione originale a quella "Proud". Per quanto riguarda il mercato asiatico, ciò era possibile solo per le copie acquistate su Steam acquistando il pacchetto "Ys X Special Price Pack" e solo per un periodo limitato. Tuttavia non è detto che le stesse politiche verranno applicate anche nei nostri lidi, visto che in Asia il publisher del titolo è Clouded Leopard Entertainment, mentre in Nord America ed Europa questo ruolo è ricoperto da NIS America.