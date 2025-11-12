5

AMD svela le architetture Zen 6 e Zen 7: ecco periodo di uscita e caratteristiche delle nuove CPU Ryzen

AMD conferma Zen 6 e Zen 7: prestazioni ed efficienza in crescita, nuove funzionalità IA e debutto previsto tra il 2026 e il 2028.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   12/11/2025
AMD Ryzen 7000

AMD ha presentato la nuova roadmap delle proprie architetture Zen, tracciando le linee guida per le prossime generazioni di CPU destinate alle famiglie EPYC e Ryzen. L'azienda statunitense ha ufficializzato lo sviluppo di Zen 6 e Zen 7, due evoluzioni che puntano ad aumentare ulteriormente le prestazioni, l'efficienza energetica e le capacità di calcolo legate all'intelligenza artificiale.

Dopo anni di progressi costanti, la casa di Sunnyvale prepara così una nuova fase nella competizione con Intel e altri produttori.

La nuova roadmap di AMD

Secondo quanto illustrato durante il Financial Analyst Day 2025, Zen 6 arriverà nel 2026 e rappresenterà un passaggio importante nell'evoluzione delle CPU AMD. Basata sul nodo produttivo a 2 nanometri di TSMC, la nuova architettura promette di migliorare sensibilmente i rapporti tra consumi e potenza di calcolo, introducendo anche varianti specifiche per esigenze diverse.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

La famiglia Zen 6 sarà articolata in due versioni: la configurazione standard, destinata alle piattaforme ad alte prestazioni, e la variante "Zen 6C", orientata a soluzioni dove l'efficienza energetica è prioritaria. Il responsabile tecnico Mark Papermaster ha sottolineato come questa generazione rappresenti un equilibrio tra densità di calcolo e sostenibilità, con l'obiettivo di offrire CPU capaci di gestire carichi complessi riducendo i consumi e migliorando la scalabilità.

GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 GB, la recensione della scheda video AMD che domina la fascia bassa GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 GB, la recensione della scheda video AMD che domina la fascia bassa

Dal punto di vista tecnico, Zen 6 sarà al centro della nuova gamma di processori EPYC "Venice", mentre per il segmento consumer verrà impiegata nei Ryzen Desktop "Olympic Ridge" e nei Ryzen Mobile "Medusa Point". L'architettura introdurrà nuove istruzioni e un set aggiornato di capacità ISA, pensato per ottimizzare l'elaborazione parallela e i flussi di dati legati alle applicazioni moderne.

Parallelamente, AMD ha fornito un'anteprima della successiva evoluzione: l'architettura Zen 7. Prevista indicativamente per il 2027, la nuova generazione sarà utilizzata nei processori EPYC "Verano" e introdurrà un motore Matrix dedicato e il supporto a nuovi formati di dati per l'intelligenza artificiale. Zen 7 non si limiterà a incrementare le prestazioni, ma punterà a potenziare le pipeline IA già introdotte con Zen 6, migliorando la gestione dei carichi di lavoro legati al machine learning e all'analisi dei dati.

Roadmap AMD Zen
Roadmap AMD Zen

Le future CPU Zen 7 adotteranno un nodo produttivo ancora in via di definizione, probabilmente più avanzato del 2 nanometri utilizzato da Zen 6. AMD non ha ancora annunciato modelli consumer basati su questa architettura, ma è plausibile che le versioni per desktop e notebook arrivino nel biennio 2027-2028, in parallelo con le varianti server.

#Hardware PC #Tecnologia #AMD
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
AMD svela le architetture Zen 6 e Zen 7: ecco periodo di uscita e caratteristiche delle nuove CPU Ryzen