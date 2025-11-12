19

PlayStation annuncia un monitor 27” da 240Hz con base di ricarica per DualSense integrata, ma non per l'Europa

Sony ha svelato un monitor da gaming griffato PlayStation da 27 pollici con risoluzione 1440p e frequenza di aggiornamento fino a 240Hz.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/11/2025
Il monitor PlayStation

Tra i vari annunci dello State of Play a tema giapponese di ieri sera, spicca la presentazione di un nuovo monitor da gaming da 27 pollici firmato PlayStation, dotato di una base di ricarica integrata per il controller DualSense.

Al momento, il lancio è previsto nel 2026 esclusivamente per il Giappone e gli Stati Uniti. Tuttavia, non è da escludere una futura distribuzione anche in Europa.

Le caratteristiche del monitor PlayStation

Secondo i primi dettagli, il monitor è equipaggiato con un pannello IPS da 27 pollici, risoluzione fino a 2560 × 1440 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 240Hz e supporto HDR. Il VRR (Variable Refresh Rate) è disponibile fino a 120Hz su console PS5 e PS5 Pro, mentre su PC e Mac compatibili si può raggiungere il massimo di 240Hz.

Tra le funzionalità avanzate figura l'Auto HDR Tone Mapping, che regola automaticamente le impostazioni HDR durante la configurazione iniziale su PS5 e PS5 Pro, garantendo una qualità visiva ottimale. L'elemento che contraddistingue il pannello dalla concorrenza è la presenza di un gancio integrato sul retro del monitor, pensato per ricaricare comodamente i controller DualSense e DualSense Edge senza l'uso di cavi. Il supporto è pieghevole e può essere riposto quando non in uso, mantenendo il profilo del monitor ordinato e compatto.

Il monitor supporta il montaggio VESA e offre una dotazione completa di porte: due USB Type-A, una USB Type-C compatibile con gli adattatori PlayStation Link, due HDMI 2.1 e una DisplayPort 1.4. Completano la configurazione gli altoparlanti stereo integrati e un'uscita audio da 3,5 mm.

Al momento, mancano all'appello vari dettagli, incluso il prezzo di listino al lancio. Nel frattempo, che ne pensate, sareste interessati in un monitor simile nel caso arrivi anche nei nostri lidi?

Segnalazione Errore
