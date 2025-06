GTA III: The Definitive Edition è disponibile gratis da oggi con PlayStation Plus Extra e Premium

È disponibile da oggi l'ultimo dei giochi gratis per gli abbonati a PlayStation Extra e Premium che sono stati messi a disposizione tra fine maggio e inizio giugno, con l'arrivo di un classico GTA in versione rielaborata.

Si tratta di Grand Theft Auto III: The Definitive Edition, ovvero la versione riadattata per l'alta definizione dello storico terzo capitolo della serie - il primo della nuova impostazione 3D - distribuita originariamente all'interno della raccolta GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, che originariamente contiene anche Vice City e San Andreas.

Il gioco risulta dunque disponibile da oggi, 10 giugno, come download gratuito per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, all'interno di un pacchetto di giochi che sono stati distribuiti tra fine maggio e inizio giugno, potete scaricarlo al seguente link: