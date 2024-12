Il nuovo trailer di Borderlands 4 sarà mostrato ai The Game Awards 2024

L'account ufficiale della serie Borderlands ha annunciato che Borderlands 4 sarà mostrato con un trailer durante i The Game Awards 2024 , per la gioia di chi farà nottata per vederli. "Preparatevi! Stiamo per far crescere le cose al livello successivo, cazzo, ai #TheGameAwards," possiamo leggere nel post ufficiale con l'annuncio su X, che poi aggiunge: "Chi è pronto a dare un'occhiata in anteprima al Borderlands più ambizioso di sempre?! "

I dettagli latitano

Come nel caso dell'annuncio del trailer di Mafia: The Old Country, che condivide lo stesso editore di Borderlands 4 (Take-Two), anche qui i dettagli latitano.

La notizia del trailer di Borderlands 4 non arriva a sorpresa. Nei giorni scorsi Randy Pitchford, il capo di Gearbox, aveva scritto in un post su X: "Sto preparando un nuovo trailer di Borderlands 4 ed è fottutamente magnifico. L'ultimo render mi sta stendendo. Non dovrei parlarne ancora, ma non me ne frega un c***o. Sto impazzendo, amici." Quindi aveva detto a un fan che chiedeva del gameplay: "Lo so, sai?!? NON VEDO L'ORA DI PUBBLICARE QUESTO FOTTUTO TRAILER!" (le lettere maiuscole sono di Pitchford). Per l'occasione avevamo ipotizzato che sarebbe stato pubblicato durante i The Game Awards 2024. Una previsione davvero facile, a dirla tutta.

Cosa attenderci dal trailer? A questo punto del gameplay, considerando quanto detto da Pitchford. Speriamo che Borderlands 4 faccia recuperare la serie dal pessimo film uscito quest'anno al cinema.