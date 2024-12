The Talos Principle: Reawakened è il remake in Unreal Engine 5 del primo episodio della serie di Croteam

Lo studio di sviluppo Croteam e l'editore Devolver Digital hanno annunciato The Talos Principle: Reawakened, remake in Unreal Engine 5 del primo episodio della serie, in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S a inizio 2025 (la data precisa non è stata ancora svelata).

Il gioco introduce nuovi contenuti, meccaniche migliorate e una veste grafica aggiornata, come spiegato dagli sviluppatori, e comprende anche l'espansione Road to Gehenna. Il nuovo capitolo, chiamato In The Beginning, racconterà la storia di Alexandra Drennan e delle domande esistenziali che si poneva mentre approntava il primo, test della Simulazione, sfidando i giocatori a riflettere sulla condizione umana.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, The Talos Principle e seguito sono due avventure puzzle in prima persona che affrontano dei profondi temi filosofici mentre mettono alla prova l'ingegno dei giocatori.