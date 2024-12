GTA 6 sarà più inclusivo e meno offensivo rispetto al solito, dice Bloomberg

Un articolo su GTA 6 da parte del noto giornalista videoludico Jason Schreier, pubblicato su Bloomberg, riporta vaghi dettagli sul nuovo gioco in lavorazione presso Rockstar Games, dai quali emergerebbe il quadro di un gioco forse più inclusivo, o quantomeno meno apertamente offensivo nei confronti di minoranze o alcune persone in particolare.

Il report in questione è lo stesso dal quale è emersa l'informazione sul fatto che vari editori starebbero aspettando per dare le date d'uscita dei loro giochi in modo da non imbattersi nel lancio di GTA 6, considerando l'enorme attesa che circonda il gioco in questione e il rischio di un confronto diretto.

Si tratta di un articolo che riguarda soprattutto le aspettative altissime nei confronti del nuovo gioco in sviluppo presso Rockstar Games, che si preannuncia come un vero e proprio evento epocale per l'intera industria videoludica.