Butter Royale, su Apple Arcade un battle royale a base di cibo per 32 giocatori

Butter Royale è un peculiare battle royale per 32 giocatori a base di cibo, disponibile gratuitamente per gli abbonati ad Apple Arcade.



Dotato di ben 50 differenti personaggi, il titolo sviluppato da Mighty Bear Games consente di cimentarsi con diferenti partite tutti-contro-tutti che ricordano in qualche modo lo stile di Brawl Stars.



"Abbiamo realizzato Butter Royale per spingere sul divertimento e l'inclusività", ha dichiarato Simon Davis, CEO di Mighty Bear Games. "Vogliamo che tutti in famiglia possano amare il gioco e vedersi rappresentati in esso, dai più giovani ai nonni."



"Inoltre per noi è importante che Butter Royale sia uno sparatutto nonviolento, che permette anche a giocatori più piccoli di divertirsi in sicurezza. Utilizzare il cibo è stata un'idea perfetta in tal senso."