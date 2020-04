PS5, la demo di Marvel's Spider-Man mostrata girava su di un devkit vecchio e lento

La demo di Marvel's Spider-Man usata per mostrare le capacità di PS5 nel maggio dello scornso anno, in realtà girava su di un devkit non ancora definitivo, più vecchio e lento di quelli attuali.

Questa considerazione è emersa in queste ore su Reddit ed è stata riportata da diverse testate internazionali. In poche parole le nuove voci sostengono che le reali prestazioni dell'SSD di PlayStation 5 saranno persino migliori di quelle mostrate da Mark Cerny diversi mesi fa. Ma a casa di riferiscono esattamente queste voci?

Stiamo parlando del primo video di presentazione di PS5, nel quale si può vedere Mark Cerny fare un confronto tra le performance di PS5 rispetto a quelle di PS4. Dal maggio 2019 (data nella quale è stato girato il video) a oggi, sembra proprio che Sony abbia ulteriormente migliorato le prestazioni del celebre SSD di PS5, tanto da aver distribuito dei devkit più preformanti rispetto a quello argento e a torre che si intravede nel video.

Questo dovrebbe significare che, se quella presentazione fosse fatta con l'attuale hardware, molto più simile a quello della versione definitiva di PS5, Marvel's Spider-Man potrebbe venir caricato ancora più velocemente di quanto faceva in quel video. E considerando che un anno fa il devkit "lento" ci impiegava 0,8 secondi per visualizzare la New York del gioco (contro i circa 15 secondi di PS4 Pro), possiamo dedurre che PS5 avrà dei tempi di caricamento davvero fulminei.