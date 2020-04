Giochi gratis, altri due in regalo per PC, Mac e Linux

Giochi gratis, come dirgli di no? Oggi ve ne segnaliamo due per PC, Mac e Linux, uno riscattabile su Steam per un periodo di tempo limitato e l'altro appena pubblicato e scaricabile dal sito ufficiale: The Search e The Fire of Ardor.

The Search è una piccola avventura punta e clicca in stile Myst in cui dovete esplorare un luogo misterioso e scoprirne la natura risolvendo i puzzle proposti. Non è un titolo lunghissimo, ma può tenere impegnati per più di un'ora.

The Fire of Ardor è invece un indie completamente gratuito che visivamente ricorda moltissimo gli Ultima Underworld e il meno ricordato Shadowcaster. Si tratta di un action adventure in prima persona in cui nei panni di un eroe senza nome bisogna attraversare un pericoloso dungeon alla ricerca della soul stone. Non è un titolo grandissimo, ma vanta sette tipi di nemico differenti, un boss e tre PNG di supporto. Per qualche ora può divertire.

Dove scaricare i giochi gratis segnalati: