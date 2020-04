Twitch, streamer si vede interrompere la carriera dalla madre, furiosa per i suoi voti scolastici

Uno streamer Twitch, tal CA_Snipez, si è visto interrompere la carriera sulla piattaforma, si spera solo provvisoriamente, dalla madre inferocita. La donna lo ha letteralmente costretto a fermare una live dedicata a Minecraft, dopo aver visto la sua pagella scolastica, dove campeggiava un voto C-meno.

Il ragazzo ha provato a protestare prima di abbandonare la diretta, ma non c'è stato niente da fare: "Vieni subito via dal computer e spegnilo immediatamente!" gli ha intimato la donna. "Perché?" ha provato a protestare il ragazzo. "Una C-meno? Via dal computer." ha concluso perentoria la dolce signora.

Il drammatico dialogo è proseguito con il ragazzo che ha provato a far ragionare la madre ricordando che le aveva già confessato il brutto voto, ma la donna è stata irremovibile. "Avevi detto di avere una C. Via dal computer e basta videogiochi." A quel punto CA_Snipez ha esclamato ad alta voce "Gesù Cristo", facendo inferocire ancora di più la genitrice, che ha iniziato a urlargli letteralmente addosso. Sconfitto e umiliato, lo streamer ha interrotto la diretta prima che la situazione precipitasse. Chissà se tornerà live a raccontare cos'è successo poi.

Genitori che interrompono degli stream, non è proprio una grossa novità, ma sono scenette sempre divertenti, perché fanno ben capire la natura casalinga e amatoriale della maggior parte di queste trasmissioni. Del resto ci sono anche mamme che hanno consigliato in live alla figlie di tenere i vestiti indosso durante le dirette... sì, in streaming può accadere di tutto.