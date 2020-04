Twitch, streamer mortificata dalla mamma, che le dice di tenersi indosso i vestiti

La streamer Twitch "TheNicoleT" ha vissuto un momento di forte imbarazzo in diretta quando la mamma le ha consigliato in diretta di tenere indosso i vestiti durante le trasmissioni.

TheNicoleT è una streamer abbastanza popolare di vent'anni, che conta 52.000 seguaci. Recentemente ha iniziato a trasmettere in modo più aggressivo per cercare di far crescere i suoi numeri, così da guadagnare di più. Arrivata a 300 abbonamenti in un solo giorno, la nostra ha deciso di festeggiare chiamando la mamma in diretta per dirle quanto stesse facendo bene.

La ragazza ha subito detto alla sua genitrice di essere in diretta e le ha comunicato dei 300 abbonamenti. La donna si è congratulata con lei ma non ha potuto fare a meno di consigliarle di tenere indosso i vestiti durante le dirette, evidentemente preoccupata del buon nome della figlia (o di qualche ban). Oppure che abbia visto il recente show di Alinity?

Fortunatamente TheNicoleT non ha preso il consiglio di sua madre troppo sul serio e si è lasciata andare a una risatina imbarazzata. La madre ha fatto lo stesso e ha riattaccato. Che sia nata una nuova stella di Twitch?