Tony Hawk's Alcatraz spunta nei listini di un rivenditore, è il nuovo capitolo della serie?

Tony Hawk's Alcatraz potrebbe essere il nuovo capitolo della storica serie di videogiochi dedicati al celebre skater, anche se il titolo sembra essere veramente sospetto, così come la fonte da cui proviene, trattandosi del listino di un rivenditore.

Sappiamo bene come queste fonti non siano necessariamente attendibili, anzi spesso siano decisamente fuorvianti, ma che ci possa essere un nuovo capitolo di Tony Hawk è possibile, sebbene il nome affibbiato a questo nella voce di corridoio in questione è davvero bizzarro.

Insomma, Tony Hawk's Alcatraz è comparso nel database della catena di rivenditori Gameware, con base in Germania, e ha anche una data di uscita: in base alla medesima fonte, il gioco sarebbe in arrivo il 30 ottobre 2020 su PS4 e Xbox One, ma anche in questo caso si tratta di informazioni da prendere con le pinze.

Il nome è veramente particolare e suggerisce anche la possibile ambientazione del gioco: possibile che il nuovo capitolo di Tony Hawk sia ambientato nella celebre isola che ha ospitato il carcere più famoso del mondo? Purtroppo, non ci sono altri dettagli relativi al misterioso gioco, dunque possiamo solo immaginare di cosa possa trattarsi.

Considerando la data di uscita, peraltro, potrebbe essere un gioco cross-gen, visto che arriverebbe proprio a ridosso del lancio PS5 e Xbox Series X, sebbene le due piattaforme non risultino tra quelle previste per il gioco, ma con la compatibilità allargata delle nuove console la questione non sarebbe un gran problema.

Attendiamo dunque eventuali delucidazioni su questo Tony Hawk's Alcatraz, con probabili novità in arrivo da Activision nel prossimo periodo, anche in sostituzione degli eventi che erano stati previsti per l'E3 2020, prima della sua cancellazione.

D'altronde, non è la prima volta che emerge l'argomento: già il mese scorso si era parlato di un nuovo gioco della serie Tony Hawk's Pro Skater in uscita nel 2020.