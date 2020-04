Microsoft: ricavi in crescita ma divisione Xbox stazionaria nei risultati finanziari

Microsoft ha diffuso i risultati finanziari relativi al terzo trimestre per la compagnia, ovvero da gennaio a marzo 2020, che mostrano in generale una crescita nei ricavi ma un andamento sostanzialmente stazionario per i videogiochi e la divisione Xbox.

Per quanto riguarda la sezione relativa ai videogiochi, ovvero quella che rientra nella parte definita "More Personal Computing Business" nei documenti pubblici, vediamo dunque un andamento che è praticamente piatto rispetto all'anno precedente, con variazioni percentuali minime.

I ricavi dal ramo videoludico sono scesi dell'1% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, mentre i servizi e i contenuti della divisione Xbox sono cresciuti del 2%, compensando il minimo calo e rimanendo praticamente allo stesso livello dell'anno scorso.

La questione della quarantena, il lockdown e il fatto che molte persone sono costrette a casa ha aumentato la fruizione dei servizi, ma non tanto da incrementare più di tanto i risultati rispetto al medesimo trimestre dell'anno precedente, che era stato particolarmente attivo sul fronte videoludico.

I ricavi relativi alla vendita di hardware Xbox sono calati del 20% rispetto all'anno precedente, soprattutto a causa della diminuzione del prezzo delle console Xbox One, in base a quanto rilevato, oltre ovviamente alla fase di decrescita che è fisiologica a questo punto della generazione console, con Xbox Series X in arrivo alla fine dell'anno.

In termini globali, i risultati di Microsoft sono comunque positivi e in crescita, con un incremento del 15% nei ricavi (35 miliardi di dollari) nel trimestre in questione, introiti operativi cresciti del 25% (13 miliardi) e introiti netti aumentati del 22% (10,8 miliardi).

Secondo diverse fonti, maggio sarà un gran mese per Microsoft, forse per la presentazione di Xbox Series X che sembra sempre più vicina, d'altra parte la console è già comparsa in prenotazione da GameLife con data di lancio e prezzo provvisori.