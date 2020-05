Jill Valentine che fa il cosplay di Kratos ci fa venire voglia di essere fatti a pezzi

Chi l'avrebbe mai detto che Jill Valentine sarebbe stata splendida anche vestita da Kratos? Stiamo parlando della protagonista di Resident Evil 3, più precisamente del recente remake, che fa il cosplay del protagonista della serie God of War, pur non rinunciando al suo pendaglio preferito.

A realizzare l'opera è stato l'utente Twitter Marcos RC, che pare essere un grandissimo fan della ragazza e della serie Resident Evil in generale. Almeno questo è ciò che si deduce dal suo profilo Instagram, dove Jill appare in diversi rendering. Ad esempio in uno di questi possiamo vederla vestita e truccata da Joker, mentre in un altro da Sarah Connor, la protagonista della saga di Terminator.

Comunque sia speriamo che qualche modder di Resident Evil 3 prenda ispirazione e ci faccia giocare l'intero titolo con Jill nei panni del dio della guerra. Date un'ascia a questa donna e che ci faccia a pezzi, verrebbe da dire (e per questa settimana anche il momento pecoreccio è andato, ci rivediamo alla prossima).