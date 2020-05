Twitch Alinity di nuovo nei guai per una vecchia clip in cui parla di corna

La streamer Twitch Alinity è finita di nuovo nei guai per una vecchia clip risalente al 2018 in cui parlava di corna, esprimendo invero uno strano punto di vista. Per "nei guai" s'intende che la clip è diventata virale e lei si è ritrovata a essere oggetto di molte polemiche.

Ma cosa dice nella clip? Alinity: "Un ragazzo impegnato in una relazione che si interessa ad altre ragazza è un traditore. Ma se una ragazza che è impegnata in una relazione si interessa a un altro ragazzo, significa che la sua relazione attuale non le dà ciò di cui ha bisogno."

Il primo a riprendere la clip, tal Josh, l'ha commentata dicendo che ciò che dice è senza senso. Presto in molti hanno condiviso il suo post rincarando la dose su Alinity e arrivando addirittura a offenderla (immancabile). La ragazza si è difesa affermando che si tratta di una vecchia clip, di un tempo in cui aveva molti problemi, e che non la pensa più in quel modo. Ma ciò non è bastato alla rete per placarsi e le polemiche sono continuate. Del resto quando tiri del cibo ai porci è difficile che si plachino prima di averlo finito, così i commenti sono continuati copiosi, con migliaia di condivisioni e decine di migliaia di interventi, trasformando una frase infelice in un grosso caso della comunità di Twitch.

Che dire? Almeno non ha mostrato le tette per sbaglio e non si è fatta odorare la vagina dal cane in diretta. Anzi, stavolta è completamente innocente, visto che la polemica è nata sul del materiale vintage e che comunque sia è liberissima di pensarla come vuole su come debba funzionare una relazione.