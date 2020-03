Resident Evil 3, prima mod con Jill Valentine nuda già disponibile per la demo

Resident Evil 3 non è ancora uscito, la demo su PC è disponibile praticamente da 48 ore ma c'è già una prima mod che consente di vedere Jill Valentine nuda all'interno della versione di prova del gioco Capcom.

Era solo questione di tempo, ma sinceramente non ci aspettavamo una risposta così solerte da parte dei modder: la mod sviluppata da Tora Neko fa esattamente quello che fa una qualsiasi nude mod, che per la serie Resident Evil è praticamente uno standard, ovvero mostra la protagonista completamente nuda.

Jill Valentine si comporta dunque come fa normalmente all'interno della demo di Resident Evil 3, senza preoccuparsi tanto del fatto di essere particolarmente "esposta". D'altra parte, la fondina della pistola e le armi sono comunque ben visibili, quindi da quel punto di vista può stare tranquilla.

Siamo solo all'inizio di quello che sarà certamente un lunghissimo elenco di mod che verranno create per Resident Evil 3, in particolare quando il gioco raggiungerà la sua forma definitiva sul mercato, con data di uscita fissata per il 3 aprile 2020. Abbiamo visto già l'enorme supporto dimostrato in questo senso dalla community di modder per Resident Evil 2, per il quale non sono mancate nemmeno le nude mod, ovviamente.

Per saperne di più, potete trovare la mod su Nexus Mod, effettuando la ricerca in base al gioco e attivando la possibilità di vedere i contenuti per adulti, ovviamente nel caso siate adulti.

Potete conoscere meglio questa versione di prova leggendo il nostro provato della demo su PS4.