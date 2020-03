FIFA 20: cancellato Quarantena League, il torneo tra stelle del calcio e della TV

Quarantena League, l'evento speciale su FIFA 20 organizzato da Le Iene, è stato cancellato a poche ore di distanza da quello che doveva essere l'inizio, ovvero questo fine settimana.

Quarantena League era una simpatica iniziativa basata su FIFA 20, che nelle intenzioni degli organizzatori avrebbe dovuto portare qualche sorriso nella situazione tragica in cui versa l'Italia in questi giorni mettendo insieme varie stelle del calcio e della televisione italiana, mettendole a giocare al titolo EA in multiplayer online e con tanto di commento da parte della Gialappa's Band.

Purtroppo, l'evento non si terrà, a causa di una serie di motivi burocratico-legali che hanno imposto lo stop a poche ore da quello che doveva essere il calcio d'inizio. Sembra che Le Iene non abbiano infatti considerato diversi risvolti legali che sarebbero emersi dalla trasmissione di un evento di questo tipo, che avrebbero complicato eccessivamente l'organizzazione del tutto e hanno dunque portato alla cancellazione come soluzione più percorribile.

Diversi erano i personaggi noti del mondo dello sport e delle spettacolo che avrebbero dovuto partecipare all'evento, tra i quali Andrea Pirlo, Ciro Immobile, Fabio Cannavaro, Ciro Ferrara, Massimo Oddo, Sandro Tonali, Luca Pellegrini, Cristian Zaccardo, Davide Zappacosta, Armando Izzo, Andrea Petagna, Mario Balotelli e Marco Materazzi.

Resta comunque valida la componente benefica dell'iniziativa, ovvero la raccolta fondi per la lotta al coronavirus destinata all'Ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII, situato in una delle zone più colpite dall'emergenza coronavirus in Italia, come riportato sul sito de Le Iene.