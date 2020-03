Fortnite: Tfue spiega la "peggiore decisione" presa da Epic Games finora

Turner "Tfue" Tenney, noto streamer di Twitch, ha illustrato quella che lui considera la "peggiore decisione" presa da Epic Games su Fortnite fino a questo momento, ovvero dal lancio del celebre battle royale finora, e riguarda un elemento in particolare.

Si tratta delle trappole: queste sono state una parte integrante di Fortnite fin dal suo inizio, dando modo di attaccare i nemici in diverse maniere ed elaborando nuove strategie di combattimento e approccio allo scontro, fornendo dunque una sorta di supporto tattico al gioco.

Le trappole, almeno quelle in grado di causare danno diretto ai giocatori, sono state rimosse con l'arrivo della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 e sebbene la decisione sia stata salutata con grande favore da una buona quantità di giocatori, alcuni utenti più tecnici non hanno evidentemente apprezzato questo cambiamento, come dimostrato da Tfue.

Secondo lo streamer, addirittura, la rimozione di queste trappole è "la cosa peggiore che abbiano fatto al gioco", nientemeno. Questo è quanto riferito da Tfue nel corso di uno streaming effettuato il 19 marzo, il tutto condito da varie imprecazioni e un abbondante uso della "parola con la F" (intesa in inglese ovviamente, che sappiamo già a cos'altro penserete messa in questo modo).

Tra l'altro, secondo lo streamer si potevano trovare altre soluzioni che non coinvolgessero la rimozione totale, come ridurne il danno inflitto, per esempio. Di fatto, per Tfue si tratta di un grosso problema per Fortnite, perché se non altro queste limitavano l'azione di alcuni giocatori meno tattici, fornendo delle difese aggiuntive e dei modi intelligenti e strategici di giocare.

Lasciata la fase polemica con la causa contro il Faze Clan, di recente Tfue si è pure finto Ninja per giocare a Fortnite con delle ragazze pagate per farlo.