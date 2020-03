DOOM Eternal: guida ai collezionabili

Squarcia e lacera è la cantilena che accompagna le nostre scampagnate all'insegna del massacro in DOOM Eternal ma, sotto sotto, oltre a fare a pezzi i nemici a volte è utile anche prendersi un po' di pausa per guardarsi intorno e scoprire tutti i segreti che un livello ha da offrire. Potrebbero essere giocattoli con cui abbellire la nostra stanza nella Fortezza del Destino, o album da appendere qua e là, Codex grazie ai quali approfondire la conoscenza del mondo di gioco e dei suoi retroscena... Molto spesso, però, si tratterà di veri e propri oggetti per migliorare le prestazioni del DOOM Slayer in battaglia, collezionabili che tutto a un tratto si trasformano in strumenti indispensabili per non soccombere alle orde demoniache sempre più agguerrite e feroci, soprattutto a livelli di difficoltà avanzati: si parla di oltre duecento collezionabili, dai quali escludiamo le Vite Extra poiché non rientrano nel conteggio a fine livello né sono legate a qualche trofeo particolare che ne prevede la raccolta completa. A differenza dei collezionabili, infatti, saranno sempre presenti nei livelli persino giocandoli più di una volta: vi serviranno solamente nell'ottica del trofeo "Scalare le Classifiche", per il quale dovete completare la modalità di gioco Vite Extra avendone con voi dieci di riserva. Raccogliere i collezionabili in un unico salvataggio vi permetterà di sbloccare ben dodici trofei su trentaquattro: la difficoltà non influisce infine su nessun aspetto del gioco, perciò sentitevi liberi di affrontarlo alla più bassa possibile per non perdere troppo tempo.