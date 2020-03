PS5 e Xbox Series X, Dolby Atmos corregge Mark Cerny: gli oggetti audio sono centinaia come nel Tempest Engine

La guerra tra PS5 e Xbox Series X riguarda anche la gestione dell'audio, con una particolare precisazione che è giunta in queste ore da parte di Dolby, che ha addirittura scritto un post sul blog ufficiale dedicato agli sviluppatori per spiegare la questione degli oggetti audio gestiti da Dolby Atmos.

Nel corso della discussa presentazione di PS5 da parte di Mark Cerny, il system achitect della console Sony ha riferito di aver sviluppato il Tempest Audio Engine di PS5, ovvero il nuovo hardware che gestirà l'audio 3D della console, anche per poter gestire "centinaia di oggetti, non solo i 32 gestiti da Dolby Atmos".

La compagnia si è sentita chiamata in causa e ha precisato la questione, di fatto smentendo la frase in questione: "Non è corretto [che Dolby Atmos gestisca 32 oggetti al massimo]. Come tecnologia, Dolby Atmos può supportare centinaia di oggetti in contemporanea. Detto questo, ci riferiamo ad alcuni consigli da parte degli sviluppatori di giochi che hanno già creato contenuti con supporto Atmos: gli oggetti sono strumenti fantastici, ma si dovrebbe usarli con parsimonia per quanto riguarda il loro numero in attività all'interno di una stessa scena. Troppi oggetti in movimento possono creare un ambiente sonoro confuso".

È probabile che ci sia stata confusione nell'informazione data da Cerny: 32 potrebbe infatti riferirsi al numero di speaker che possono essere supportati, ma gli oggetti audio, ovvero le sorgenti di suono virtuali che possono essere gestite dal sistema Dolby Atmos, sono in effetti centinaia, come quelle che possono essere gestite dal Tempest Audio Engine di PS5.

Precisato questo, Dolby ha riferito che l'impegno dimostrato da Sony nell'audio 3D su PS5 è molto interessante e anche emozionante, anche perché rappresenta una conferma dell'importanza di questo aspetto, su cui Dolby ha investito parecchio in questi anni.

Dolby Atmos è attualmente supportato già da Xbox One e da diversi giochi sulla piattaforma Microsoft e verrà ovviamente utilizzato in maniera ulteriormente evoluta su Xbox Series X e il suo hardware audio dedicato. Secondo Dolby, l'engine Tempest di PS5 fornirà agli sviluppatori specializzati nell'audio lo spazio necessario per potersi esprimere al meglio, "in modo simile a quanto fatto da Windows Sonic Spatial Audio di Microsoft", si legge sul blog ufficiale.