Euronics, sconti con i due volantini #iorestoacasa e Passione Casa

Euronics presenta due nuove iniziative incentrate su vari sconti, appartenenti a due diverse sezioni della catena di rivenditori ma entrambe collegate al tema del rimanere a casa, particolarmente sentito in questo periodo di epidemia da coronavirus, con i volantini #iorestoacasa e Passione Casa.

In entrambi i casi si tratta di offerte legate al sito online oppure prenotatili anche in via telefonica, visto che i negozi fisici sono chiusi per l'emergenza coronavirus. Dunque maggiori informazioni le trovate sul sito ufficiale di Euronics.

Il volantino #iorestoacasa è organizzato dai rivenditori Euronics della sezione La Via Lattea ed è valido fino al primo aprile, offrendo promozioni interessanti su tutta la gamma di prodotti di elettronica curati dai negozi della catena.

In particolare, troviamo tra gli smartphone Huawei P30 a 479 euro, Huawei P30 Lite a 219,99 euro e Samsung Galaxy A80 a 499 euro. Tra i videogiochi, c'è PS4 con Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 e The Last of Us: Remastered a 309 euro e il pacchetto PlayStation VR con camera e VR Worlds a 219 euro.

Tra i TV segnaliamo LD OLED 55C9 a 1499 (1399 euro con eventuale rimborso LG), Samsung QLED Q60R da 75 pollici a 1499 euro e vari altri modelli con offerte interessanti.

La catena Euronics Dimo, Galimberti presenta invece il volantino Passione Casa valido fino all'8 aprile 2020, anche questo online o con ordini al telefono, con altri sconti interessanti. Tra gli smartphone troviamo OPPO A5 2020 a 159 euro e Redmi Note 8 Pro a 259 euro, tra i TV il Sony Bravia OLED 65AG8 a 2399 euro e LG OLED 55C9 a 1499 euro. In termini di videogiochi ci sono PS4 Pro con Voucher Fortnite a 299 euro, stesso prezzo per il modello da 1TB con FIFA 20.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.