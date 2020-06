Multiplayer Risponde torna su Twitch alle 16: fate le vostre domande a Vincenzo!

Che lunedì sarebbe senza il Multiplayer Risponde? Non vogliamo scoprirlo, per questo motivo la nostra rubrica di approfondimento sarà in diretta anche oggi a partire dalle ore 16:00. Il nostro Vincenzo Lettera risponderà a tutte le vostre domande rigorosamente in live e, come sempre, darà la precedenza a chi si sarà prenotato con le domande qui sotto nei commenti.

Approfittatene!

Gli argomenti di cui parlare sono molti. Quasi tutti figli della situazione di incertezza di questi giorni. Quando sarà presentata PS5? Ci saranno ulteriori rinvii? Questo maledetto 2020 allenterà la sua morsa? La Palla 8 azzeccherà prima o poi una previsione?

A questo si aggiunge anche la voce di corridoio su Star Wars Maverick che potrebbe essere presentato a breve.

Insomma, c'è veramente un bel po' da discutere, dunque non dovete fare altro che iniziare a scrivere le domande nei commenti qui sotto per avere una risposta da parte di Vincenzo Lettera oggi pomeriggio. Ribadiamo inoltre che l'appuntamento di oggi è a partire dalle ore 16:00.

Potete seguire la live all'interno di questa notizia o direttamente sul nostro canale Twitch, anche da mobile utilizzando l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi al canale per ricevere le notifiche relative a nuove dirette!