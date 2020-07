GTA San Andreas, il remake in Unreal Engine 4 è davvero spettacolare

GTA San Andreas è protagonista di un remake in Unreal Engine 4 realizzato da un team di appassionati e presentato nel video che trovate in calce.

A qualche anno di distanza dal trailer di Grand Theft Auto: San Andreas riftto con il motore di Grand Theft Auto V, che tuttavia in confronto a questo si pone come un lavoro amatoriale, gli sviluppatori hanno preso gli asset originali del gioco e li hanno rielaborati usando appunto l'UE4.

Il risultato finale, come si può vedere, è eccellente: le ambientazioni godono di una nuova vita, con tanti dettagli e finiture moderne, e l'incantesimo si scoglie unicamente quando vengono ripresi i modelli poligonali dei personaggi.

Purtroppo il progetto in questione non è stato realizzato per essere usato effettivamente, bensì solo nella forma di una presentazione di ciò che sarebbe possibile vedere in un eventuale remake di GTA San Andreas.

La speranza è che Rockstar Games venga ispirata a fare qualcosa in tal senso...