iPhone 12 costerà più dell'iPhone 11? Nuovi prezzi svelati da un leak

Quanto costerà l'iPhone 12? Attualmente non è dato saperlo, per ovvi motivi; i rumor della scorsa primavera, però, parlavano di prezzi decisamente accessibili, in linea con quelli dell'iPhone 11 dello scorso anno, nonostante le novità introdotte da Apple. Forse le cose non andranno proprio in questo modo, purtroppo.

iPhone 12 costerà più dell'iPhone 11, almeno stando a quanto riportato nelle scorse ore da MacRumors. Le informazioni arrivano da un report dell'analista Jeff Pu, che ha parlato di prezzi di partenza tutt'altro che contenuti. Il modello standard dell'iPhone 12, ad esempio, verrebbe proposto ad un prezzo di 749 dollari (50 dollari in più rispetto ai 699 dell'iPhone 11, lo scorso inverno). Ma anche 100 dollari in più rispetto ai pronostici, decisamente più positivi, dei rumor primaverili.

Le cose non migliorerebbero per i modelli più performanti; ovviamente parliamo al condizionale perché di certo, in assenza di informazioni da parte di Apple, non vi è nulla. iPhone 12 Max dovrebbe costare da un minimo di 799 dollari ad un massimo di 849 dollari (un aumento tra i 100 e i 150 dollari rispetto ad iPhone 11). Il report non si è pronunciato, invece, sui modelli dell'iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, ma in prospettiva dovrebbero aggirarsi rispettivamente sui 999 dollari e sui 1.099 dollari per le versioni base, da 128 GB di memoria interna.

Un simile aumento dei prezzi sarebbe giustificato dalle nuove tecnologie introdotte da Apple; e tuttavia il caricabatterie è stato escluso proprio per evitare di far lievitare eccessivamente i costi di commercializzazione. Voi cosa ne pensate, in proposito?