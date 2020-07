Nintendo Switch, quattro nuovi giochi verranno annunciati a breve?

Nintendo Switch vedrà a breve l'annuncio di quattro nuovi giochi, stando a un leak proveniente da un punto vendita americano della nota catena GameStop.

I giochi in questione hanno l'indicazione del prezzo pieno (59,99 dollari), mentre la data di uscita è un semplice placeholder fissato al 31 dicembre, come spesso accade in questi casi. Magari uno dei titoli è Tomb Raider: The Ultimate Experience?

C'è di più: come mostra la foto che trovate in calce, i dipendenti di GameStop hanno ricevuto una comunicazione relativa a un evento che si verificherà il 14 luglio e che riguarda appunto i prodotti Nintendo.

Che sia questa la data in cui verrà trasmesso il Nintendo Direct previsto entro la fine del mese da un insider? Alla luce del leak, si tratta di un'ipotesi plausibile.

Qualche tempo fa è comparsa su Amazon la Super Mario Collection, un falso che tuttavia ha fatto ripartire le speculazioni sul possibile ritorno di alcuni giochi classici dedicati all'idraulico italiano.

GameStop employees have apparently been notified of certain Nintendo services that only happens before major reveals usually. In addition, Nintendo Switch SKUs have been uploaded to the GameStop system. But for some reason it's taking place on the 14th hmmm 🤔. pic.twitter.com/7QVFyVxutO