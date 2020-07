Xbox Series X verrà limitata dall'approccio cross-gen? Phil Spencer dice di no

Xbox Series X verrà limitata dall'approccio cross-gen scelto da Microsoft? Phil Spencer sostiene che non sarà così, facendo l'esempio dell'ambiente PC in cui le cose funzionano in questo modo da anni.

"Francamente, quest'idea delle limitazioni è un meme creato da persone troppo concentrate sulla competizione fra le piattaforme", ha detto Spencer nel corso della stessa intervista in cui ha criticato le esclusive PS5. "Guardiamo a Windows. È quasi certo che quando uno sviluppatore realizza un gioco anche per questo ecosistema, la versione migliore sarà quella."

"È una cosa che si può riscontrare con alcuni dei nostri titoli first party che sono disponibili anche su PC, ma il discorso vale anche per i competitor: la versione Windows è sempre la migliore. Tuttavia quell'ecosistema è al contempo il più diversificato quando si parla di hardware, con CPU e GPU risalenti anche a svariati anni fa."

"Dunque sì, ogni sviluppatore si troverà a tracciare una linea e a dire che quello è l'hardware che andrà a supportare, ma la diversità della componetistica su PC finora non ha mai limitato il potenziale dei giochi che sono arrivati sul mercato."

"I titoli disponibili sulla piattaforma Windows vantano la grafica migliore che si sia mai vista nei videogame. Dunque questa idea che gli sviluppatori non sappiano creare giochi, motori grafici o ecosistemi che funzionino su vari tipi di hardware è semplicemente sbagliata, e i PC ne sono la prova."