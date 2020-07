Diablo 2: un video mostra il gioco a 4K e 60fps

Lo youtuber ReznoR ha realizzato un video di sedici minuti di Diablo 2 con una risoluzione di 4K e una fluidità di 60fps, usando il Learning Neural Network AI e l'Advanced Motion Interpolation per fare l'upscaling dell'immagine, migliorando di fatto enormemente la grafica del titolo originale, pur avendo mantenuto le proporzioni originali dell'immagine.

Migliorata anche la colonna sonora, con l'attivazione dell'EAX Environmental Effects e dell'audio 3D delle vecchie schede Creative Sound Blaster Audigy/X-Fi, così come dell'Head Related Transfer Function (HRTF).

Specifichiamo che non si tratta di una versione rimasterizzata di Diablo 2, ma della versione originale a 25fps e 720p. Le varie tecnologie descritte si sono occupate di riempire i frame mancanti e di allargare l'immagine senza fargli perdere dettagli. Per un'edizione rimasterizzata vera e propria bisogna attendere che sia Blizzard a occuparsene... sperando che non faccia la fine di Warcraft 3.