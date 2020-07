CD Projekt RED, un tour con Google Maps nello studio di The Witcher e Cyberpunk 2077

CD Projekt RED ha aperto le porte dei suoi uffici a Google Maps, letteralmente: è possibile effettuare un tour virtuale dello studio autore di The Witcher e Cyberpunk 2077.

Il produttore di videogame più grande d'europa, CD Projekt RED accoglie i propri visitatori con una piccola sala d'attesa piena zeppa di riconoscimenti, copertine e premi.

Sulla sinistra troviamo un'enorme statua raffigurante Geralt di Rivia, mentre alla sinistra del banco della reception sono visibili i tornelli che regolano l'accesso agli studi, consentito solo alle persone autorizzate.

Proseguendo dritti si finisce in un corridoio che dà su numerose stanze "tematiche", utilizzate probabilmente per gli incontri con la stampa relativi a specifici titoli prodotti dal team polacco, quindi la struttura si apre in spazi ampi e accoglienti.

In fondo si trovano invece i locali adibiti prettamente allo sviluppo, con anche uno studio di registrazione dove vengono composte le colonne sonore e realizzati i voiceover per i giochi.

Per visitare virtualmente gli uffici di CD Projekt RED basta cliccare qui.