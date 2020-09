Minecraft: la mod del parkour lo trasforma in Mirror’s Edge

Minecraft: uno dei videogiochi più famosi in tutta la storia del medium. Nonché uno di quelli che a distanza di anni continua a stupire e a proporre contenuti inediti; in questo caso anche grazie all'azione dei giocatori, che creano mod utilizzabili su PC. L'ultima è stata dedicata al parkour.

Parkour in Minecraft? Dopotutto, perché no? Il modder MemeBoiCrep ha reso disponibile gratuitamente il datapack, che introduce tutte una serie di meccaniche inedite all'interno del titolo. Il giocatore potrà così aggrapparsi ai bordi di strutture altissime senza cadere nel vuoto, effettuare salti e corse a parete, e molto altro ancora.

Praticamente Minecraft si è trasformato in Mirror's Edge. Volendo potrete persino calarvi da grandi altezze sfruttando quelli che nel mondo reale sono dei tubi o delle grondaie; dato che questi oggetti sono assenti su Minecraft, si è risolto il problema sfruttando colonne di blocchi di mattoni impilati l'uno sull'altro.

La mod introduce anche le teleferiche, anche se va tenuto a mente che attualmente i contenuti di gioco potrebbero provocare bug e glitch di sorta, trattandosi di un prodotto amatoriale e per di più ancora in corso di lavorazione. Il video qui di seguito riportato vi mostra la potenzialità del parkour all'interno di Minecraft: cosa ne pensate? Scaricherete la mod?