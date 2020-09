Godfall: un nuovo video in 4K mostra filmati e combattimenti

Gearbox ha pubblicato un nuovo video in 4K di Godfall. Queste nuove sequenze di gameplay sono incentrate sui filmati e sui combattimenti che incontreremo in questo atteso action in arrivo entro la fine del 2020 per PS5 e PC attraverso Epic Games Store.

Il gioco parla di Aperion, una terra sull'orla della rovina. Noi interpreteremo l'ultimo dei cavalieri Valorian, guerrieri simili a dei in grado di equipaggiare i Valorplates, dei leggendari set di armature che trasformano chi li indossa in inarrestabili maestri del combattimento corpo a corpo. Durante il nostro viaggio dovremo combattere decine di formidabili nemici e esplorare i regni elementali.

Il tutto per raggiungere e sfidare un dio pazzo, Macro, che ci aspetterà al termine del viaggio. Nella nostra anteprima di Godfall spieghiamo meglio tutte le caratteristiche di questo action looter.

Il gioco è uno dei primi ad essere stati mostrati su PS5 e dovrebbe rappresentare uno dei giochi di lancio per la console di Sony. Gearbox ha detto che dovrebbe arrivare circa 12 mesi dopo il suo reveal, avvenuto lo scorso anno durante l'EGS.

Su PC Godfall sarà, perlomeno inizialmente, esclusiva dell'Epic Games Store. Cosa ve ne pare di questo gioco?