Sta per essere pubblicato un libro sulla mitologia di Elden Ring da più di 200 dollari

Elden Ring non smette di appassionare e di ispirare prodotti commerciali che tentano di capitalizzare sulla passione di milioni di persone, come questo nuovo, apparentemente splendido libro dedicato alla sua mitologia, scritto nientemeno che da uno youtuber espertissimo della materia, che costerà la bellezza di 250 euro e che attualmente è prenotabile dal sito ufficiale dell'editore.

Il libro si intitola "Grace Given: The Mythology of Elden Ring" e sarà firmato da Geoff "SmoughTown" Truscott. Conterrà oltre 500 pagine di testi e illustrazioni non ufficiali. Giusto specificare che FromSoftware non è coinvolta in alcun modo nel progetto.

L'edizione limitata da 700€

Nonostante ciò, pare essere un libro realizzato con grande cura, a partire dai materiali impiegati. D'altro canto costa davvero molto, quindi è normale che non si tratti di un prodotto dozzinale. Sempre che non vogliate la Limited Edition, nel qual caso dovreste spendere 700€ per avere anche una stampa d'arte da collezione. Volendo c'è anche l'edizione per benefattori da 1.000 euro, che permette di aggiungere il proprio nome in fondo al libro.

Ribadiamo che si tratta di un prodotto non ufficiale, come ben specificato anche nella descrizione del negozio, quindi non c'è niente di riconducibile agli autori del gioco. Per quanto riguarda il contenuto, il libro includerà informazioni su divinità e nazioni, storia e ideologie, oltre alle già citate illustrazioni.

SmoughTown ha detto di averci lavorato sopra un anno e mezzo. Il suo canale conta 230.000 iscritti ed è specializzato nell'illustrare la mitologia di vari videogiochi, primi fra tutti quelli di FromSoftware.

Considerando che la mitologia di Elden Ring va molto a interpretazione, perché il gioco non è e non vuole essere chiaro su molti punti, possiamo immaginare che molti dei contenuti siano frutto dei ragionamenti dello youtuber, a meno che George R. R. Martin, l'autore dello scenario, non gli abbia dato una mano.