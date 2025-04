PlayStation Plus ha subito un enorme aumento di prezzo in un altro paese, presto anche in Italia?

I prezzi delle varie fasce di abbonamento di PlayStation Plus stanno aumentando in tutto il mondo , quindi immaginiamo che presto toccherà anche all'Italia . In uno in particolare, il Canada, l'aggravio è stato davvero enorme, tanto che gli utenti locali sono in rivolta per la decisione di Sony, arrivata all'improvviso, come sempre avviene in questi casi.

Il prezzo vola

L'aumento è stato ufficializzato nelle scorse ore da un'email inviata direttamente da Sony:

Il logo dell'abbonamento

"Desideriamo informarti di una prossima modifica del prezzo del tuo abbonamento PlayStation Plus. Il prezzo del tuo attuale abbonamento PlayStation Plus Extra di 12 mesi aumenterà a 189,99 dollari canadesi. Questo adeguamento di prezzo ci consentirà di continuare a offrire giochi di alta qualità e vantaggi al tuo abbonamento PlayStation Plus.

Questo aumento di prezzo non entrerà in vigore fino alla tua prossima data di rinnovo o dopo tale data. Tuttavia, qualsiasi modifica all'abbonamento effettuata prima del prossimo pagamento, come upgrade, downgrade o l'acquisto di tempo aggiuntivo, aggiornerà il tuo piano in base ai nuovi prezzi. Puoi modificare o annullare il tuo abbonamento in qualsiasi momento."

Ma quali sono i nuovi prezzi?

Essential - $13.99 al mese, $34.99 ogni tre mesi, $109.99 all'anno (precedentemente $11.99 al mese, $29.99 ogni tre mesi o $94.99 all'anno)

- $13.99 al mese, $34.99 ogni tre mesi, $109.99 all'anno (precedentemente $11.99 al mese, $29.99 ogni tre mesi o $94.99 all'anno) Extra - $20.99 al mese, $55.99 ogni tre mesi, $189.99 all'anno (precedentemente $17.99 al mese, $49.99 ogni tre mesi o $154.99 all'anno)

- $20.99 al mese, $55.99 ogni tre mesi, $189.99 all'anno (precedentemente $17.99 al mese, $49.99 ogni tre mesi o $154.99 all'anno) Premium - $24.99 al mese, $68.99 ogni tre mesi, $224.99 all'anno (precedentemente $21.99 al mese, $59.99 ogni tre mesi o $189.99 all'anno)

Si tratta di aumenti davvero sostanziosi, in particolare per la fascia Premium, che cresce di 35 dollari canadesi all'anno. Negli scorsi giorni sono stati annunciati aumenti di prezzo per un gran numero di paesi dell'America Latina, nonché per l'Australia.