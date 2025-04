Quasi il 19% dei ventenni giapponesi spende così tanto nei gacha da non avere soldi per le spese quotidiane

La società finanziaria giapponese SMBC Consumer Finance ha pubblicato i risultati di quest'anno del suo sondaggio online annuale sulle abitudini di spesa dei giapponesi tra i 20 e i 29 anni , cui hanno risposto esattamente 1.000 persone. Uno degli ambiti tocccati è stato quello dei videogiochi, in particolare il rapporto con gli acquisti in gioco . Quanto sono disposti a spendere i giapponesi? Tanto, in certi casi troppo.

Spese pazze

Ben il 18,8% dei partecipanti ha dichiarato di "avere almeno una volta speso così tanto denaro in acquisti in-game da non riuscire a coprire le proprie spese quotidiane", e tra tutti gli intervistati, il 23,9% ha ammesso di essersi pentito di aver speso soldi all'interno dei giochi.

Grafico sulla spesa negli acquisti in gioco

Quando ai partecipanti, è stato chiesto se fossero d'accordo con l'affermazione: "Sono disposto/a a pagare per avere un vantaggio nel gioco". Ben il 17,9% si è detto d'accordo. Tra i partecipanti di sesso maschile, il 23,8% si è detto d'accordo con l'affermazione, un risultato superiore del 7,6% rispetto a quello dell'anno scorso (nel 2024, alla stessa domanda, solo il 16,2% degli uomini aveva risposto affermativamente).

All'affermazione "Non riesco a godermi il gioco se non faccio acquisti in-game", il 20,8% degli intervistati si è detto d'accordo, il 2,7% in più rispetto all'anno scorso. Le statistiche mostrano inoltre che le donne sembrano essere considerevolmente meno propense a spendere denaro per acquisti in-game rispetto agli uomini. Tuttavia, se confrontiamo i risultati dell'anno scorso con i dati di quest'anno, emerge chiaramente che anche la percentuale di donne che spendono denaro per transazioni in-game è aumentata. Ad esempio, quest'anno il 18,4% delle donne ha dichiarato di non riuscire a godersi il gioco se non effettua acquisti in-game, il 2,6% in più rispetto al 2024. Nella stessa categoria, la percentuale di uomini con risposte affermative è aumentata del 2,8% rispetto all'anno scorso. In sintesi, le donne stanno seguendo la tendenza quasi allo stesso ritmo degli uomini, con la proporzione che rimane più o meno invariata.

Grafico sulla spesa nei gacha

Secondo i risultati del sondaggio, la percentuale di persone che spendono denaro per gacha e altri giochi che offrono microtransazioni è complessivamente aumentata del 5,8%, passando dal 15,8% nel 2024 al 21,6% nel 2025. Tuttavia, è interessante notare che, sebbene questi risultati indichino che la popolarità delle transazioni in-game potrebbe essere in aumento, l'importo medio speso per esse sta di fatto diminuendo. Nel 2024, i giovani spendevano in media circa 5.138 yen al mese per le microtransazioni, mentre i risultati del sondaggio di quest'anno indicano che l'importo medio speso per le microtransazioni è di 4.247 yen al mese. I dati fanno capire perché si continuano a produrre live service a fiumi.