PlayStation ha un altro gioco multiplayer live service da annunciare, in base ad alcuni annunci di lavoro

Sembra che tra le produzioni interne di PlayStation Studios ci sia un altro gioco multiplayer live service ancora da annunciare, in base a quanto emerge da alcuni annunci di lavoro pubblicati da Sony Interactive Entertainment, legati a un progetto ancora misterioso.

C'è un annuncio che risulta particolarmente importante: a questo indirizzo possiamo vedere la comunicazione di Sony PlayStation che cerca un responsabile della progettazione dell'interfaccia e dell'esperienza utente per un titolo che non viene nominato, né viene specificato a quale team dovrebbe essere assegnato il responsabile in questione.

Tuttavia, dalla descrizione emergono alcuni dettagli che potrebbero essere indicativi della tipologia di gioco in questione, anche se si tratta comunque di supposizioni e vanno prese dunque come tali e non come informazioni specifiche.