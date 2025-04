Microsoft chiede la censura di due giochi e l'editore preferisce non pubblicarli su Xbox

Le censure

"Abbiamo deciso di annullare l'uscita delle versioni Xbox di Steam-Heart's Saturn Tribute e ADVANCED V.G. Saturn Tribute, che erano previste per giovedì 29 maggio." Si può leggere nel post con l'annuncio.

"Data la natura di questi giochi, che sono dei revival di opere con contenuti provocatori, abbiamo continuato lo sviluppo per offrire un'esperienza di gioco comune a tutte le piattaforme. Sebbene abbiamo adattato i contenuti per soddisfare i diversi standard di ciascuna piattaforma, siamo giunti alla conclusione che per le versioni Xbox sono necessarie delle modifiche troppo profonde." Viene spiegato, per poi dare l'annuncio:

"È stata una decisione difficile, ma necessaria. Ci scusiamo sinceramente con tutti coloro che attendevano con impazienza l'uscita delle versioni Xbox.

Speriamo di continuare a portare i nostri titoli su ogni piattaforma, inclusa Xbox. Chiediamo gentilmente la vostra comprensione."

Sebbene Steam-Heart's e ADVANCED V.G. Saturn Tribute siano due giochi molto diversi (il primo è uno sparatutto bullet hell, il secondo un picchiaduro 2D), entrambi sono stati originariamente sviluppati dalla società giapponese Technical Group Laboratory (TGL) e dalla sua sussidiaria di giochi per adulti Giga. Di conseguenza, i due giochi contengono elementi eroge, tra cui personaggi con abiti succinti, scene erotiche e altri contenuti allusivi ed espliciti.

Non è la prima volta che un videogioco viene censurato per i suoi contenuti a carattere sessuale. Purtroppo non sappiamo cosa abbia chiesto Microsoft a City Connection per garantire la pubblicazione dei due titoli.