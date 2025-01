Final Fantasy 7 Remake Parte 3 non sarà esclusiva PS6, ma non nel senso che forse immaginate

Secondo quanto rivelato da Kitase, produttore della trilogia , la riposta pare essere no, potrete stare tranquilli: Final Fantasy 7 Remake Parte 3 non sarà esclusiva PS6.

Le parole del produttore di Final Fantasy 7

In un'intervista rilasciata alla testata giapponese 4Gamer, Kitase si è sentito dire dall'intervistatore: "penso che coloro che hanno giocato a Final Fantasy 7 Remake su PS4 e Final Fantasy 7 Rebirth su PS5 possano essere un po' preoccupati per il fatto che il terzo gioco sarà per la console di nuova generazione". In altre parole, per PS6.

Kitase ha riso e ha risposto: "No, potete stare tranquilli per il prossimo gioco". Kitase ha aggiunto che il lavoro sulla terza parte è iniziato "subito dopo la fine di Rebirth, nel marzo-aprile 2024" quindi il team lo sta sviluppando già da circa nove mesi.

Va notato che i commenti di Kitase non significano necessariamente che Final Fantasy 7 Remake Parte 3 non sarà un'esclusiva per le console PlayStation quando uscirà, ma semplicemente che non sarà un'esclusiva per PS6. Tutto ciò che possiamo confermare al momento è che tale gioco sarà pubblicato su PS5.

Tra qualche anno sarà possibile recuperare l'intera saga su una sola piattaforma, o su due visto che possiamo dare per scontato che - magari con un po' di ritardo - arriverà anche su PC. Sappiamo poi che la trama della terza parte di Final Fantasy 7 Remake è ora completa.