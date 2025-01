Il gioco gratis su Epic Games Store di oggi è disponibile, ecco come scaricarlo

Come ogni giovedì, arriva un nuovo regalo da parte di Epic Games Store: il gioco gratis disponibile da oggi, 23 gennaio, è Behind the Frame: Il paesaggio più bello, un'avventura davvero molto affascinante, che potete scaricare da ora.

Per ottenere il titolo gratuito potete dirigervi sulla pagina ufficiale di Behind the Frame: Il paesaggio più bello su Epic Games Store e cliccare sul tasto "Ottieni", effettuando il login con le proprie credenziali dell'account Epic Games.

Come sempre, una volta riscattato il titolo entra a far parte della propria libreria anche al di fuori della finestra di tempo relativa a questa promozione. Il gioco può essere riscattato da oggi fino alle ore 16:59 del prossimo giovedì 30 gennaio, quando verrà sostituito dal prossimo regalo previsto dal programma di Epic Games Store che è stato annunciato proprio oggi, ovvero Undying.