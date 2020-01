Fortnite: DJ Bop e Astra nel negozio del 2 gennaio 2020

I primi negozi dell'anno nuovo di Fortnite Capitolo 2 stanno arrivando, ora riproponendo contenuti che non si facevano vedere da circa un anno, ora lanciando nuovi oggetti di gioco inediti. Accade anche oggi, con il nuovo negozio del 2 gennaio 2020. Pronti per tutti i dettagli?

Nel negozio di Fortnite Battaglia Reale di oggi ritroverete DJ BOP, una skin leggendaria dal prezzo fissato a 2000 V-buck, circa 20 euro al cambio; adesso possiede anche uno stile aggiuntivo inedito, senza maschera da lama. Annotiamo anche la disponibilità di Astra, un costume epico da 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio, che forse Epic Games aveva inizialmente intenzione di inserire nel Pass Battaglia 2020. I balletti presenti oggi, infine, sono Segni con le mani, Pioggia di fuoco e Segnapunti.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite del 2 gennaio 2020, con rispettivi prezzi. Le sfide del Mezz'Inverno 2019 resteranno disponibili ancora per qualche giorno.

Lose yourself in the beat 🎶



Snag DJ Bop and her new additional Style in the Item Shop now! pic.twitter.com/3V3bCjc1ho